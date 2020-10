Marta Flavi e Maurizio Costanzo : Il tradimento con la De Filippi? Ora ringrazio

In un'intervista al settimanale "",i ha spiegato a Domenica In come è stata scoperta la vicenda clandestina con Costanzo.

Maurizio e Marta si sono sposati all'epoca e proprio a causa della De Filippi la loro relazione è stata bruscamente interrotta. Marta Flavi ha spiegato che la scoperta del tradimento ha avuto uno strano effetto su di lei anche se lei e Maria sono andate oltre. “Era come un padre per me, ma col tempo ho capito che non poteva funzionare - racconta Flavi - di fronte al tradimento l'ho cacciato di casa. Sentivo che c'era qualcun altro ma non avrei mai pensato a lei. Nell'intervista l'ex moglie di Costanzo ha rivelato di aver sofferto molto per la separazione dal marito anche se ora "ringrazio Maria per averlo preso".

La De Filippi ha ammesso: «Speriamo che nessuno si offenda, neanche la sua ex-moglie. All'epoca eravamo amanti, siamo stati scoperti ed è stata fatta una scelta, o stiamo insieme o ci separiamo. Quando fummo scoperti, c'erano implicazioni familiari, perché nessuno sapeva nulla, io lavoravo per lui ed avevo paura». «Come siete stati scoperti?», chiede la Venier. «All'epoca c'era il duplex, io stavo a casa mia da sola e stavamo al telefono, lui a casa con lei che alzò la cornetta, quindi eravamo tutti e tre al telefono. Mi auguravo che lui avesse il coraggio di dire, di continuare la storia. Mia madre lo chiamò per sapere che intenzioni avesse con me. Maurizio è sicuramente la metà della mela».