Pumpkin Jack e Amnesia: Rebirth con RTX e DLSS su GeForce NOW

Pumpkin Jack, in uscita venerdì 23 ottobre, ottiene RTX e DLSS 2.0, e sarà disponibile per i membri di tipo Founders. L’appuntamento settimanale Game Ready su GeForceNOW porta questa volta un totale di 11 nuovi giochi alla libreria GeForce NOW, tra cui anche Amnesia: Rebirth.

A questo link l’elenco completo dei titoli disponibili, ad oggi oltre 650.

Game Ready su GeForce NOW – uscite di questa settimana

I giochi saranno disponibili sul servizio per le 19:00 di oggi, giovedì 22 ottobre, ad eccezione dei titoli in cui è indicata un’altra data

Nuovi arrivi su GeForce NOW:

Amnesia: Rebirth

Surviving the Aftermath

Zelter

Pumpkin Jack (disponibile da domani)

(disponibile da domani) Drone Swarm

Hydroneer

Silent Hunter III

Supreme Commander 2

Fanno il loro ritorno su NOW

Don’t Starve

Don’t Starve Together

Oxygen Not Included

