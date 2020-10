Riforma pensioni quota 102 : uscita fino a 44 mesi

di uscita rispetto ad altre formule pensionistiche.

Infatti, con i 64 anni richiedibili dal 1 gennaio 2022, con almeno 38 anni di contribuzione, i maggiori vantaggi sarebbero a favore dei nati tra il 1960 e il 1970, circa quattro anni prima dell'uscita rispetto alle pensioni di vecchiaia a 67 anni, fatta eccezione per gli aumenti dei dati personali legati all'aggiornamento della speranza di vita. E l'audience della quota 102 sarebbe maggiore di quella creata con la quota 100, con un'età di uscita inferiore ma con più anni di contributi versati.

Tuttavia, per quanto riguarda i vantaggi dell'adozione di questa misura, è necessario occuparsi nello specifico dei minori contributi versati in caso di uscita anticipata dal lavoro: per chi riesce ad anticipare la pensione sfruttando al massimo il vantaggio, la riduzione mensile potrebbe raggiungere il 15%. I calcoli sulle prospettive di nuove pensioni anticipate a quota 102, provvedimento di uscita più volte emesso negli studi governativi per il post quota 100, sono stati effettuati dall'Istituto Progetica sui lavoratori che hanno iniziato a lavorare alle 22, 25 e 28. anni.

Il primo dato che attira l'attenzione dello studio è che la misura va a beneficio principalmente delle persone nate tra il 1960 e il 1970 con l'inizio del loro primo lavoro intorno ai 25 anni. La quota di 102 è meno vantaggiosa per chi, qualunque sia l'anno di nascita, ha iniziato a lavorare a 22 anni (il precoce può comunque scegliere altre formule di pensionamento più vantaggiose), mentre i ritardatari entrano in il mondo del lavoro potrebbe mediamente sfruttare i vantaggi dell'ipotetica quota 102.

In ogni caso chi ha iniziato a lavorare all'età di 28 anni non ha convenienza a ritirarsi con questo provvedimento se è nato dopo il 1968. Una seconda considerazione può essere fatta nella seconda metà degli anni 50: mentre le persone nate tra il 1956 e il 1959 con l'inizio del primo lavoro prima dei 25 anni non beneficerebbero della quota di 102 perché stanno già uscendo con altre misure pensionistiche, quelle della stessa età che hanno iniziato a lavorare a 28 anni potrebbe appendere la quota 102, uscita prima della pensione di vecchiaia da 15 a 16 mesi a fronte di una riduzione del valore mensile della pensione compresa tra il 4 e il 5%.

Ma sono i nati nel decennio successivo a massimizzare i benefici della misura, anche se la percentuale di riduzione della pensione aumenta proporzionalmente. I lavoratori nati nel 1960 guadagnerebbero otto mesi se iniziassero a lavorare prima dei 22 anni (con una perdita contenuta sull'indennità mensile del 2%) mentre i benefici maggiori cadrebbero alla stessa età che ha iniziato a lavorare a 25 anni: per loro il risparmio sarebbe di 39 mesi (ma una riduzione delle pensioni del 10%).

Le stime tengono conto anche della possibilità di riformare il pensionamento anticipato inserendo la quota 41, provvedimento attualmente in vigore che però prevede limitazioni, in particolare per l'anno dei contributi versati fino al 19 ° anno di età. Una riforma di questo provvedimento nel senso della “quota 41 per tutti” allargherebbe la gamma delle possibilità di uscita, in particolare per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare da adolescenti. Le principali ipotesi di uscita riservate ai lavoratori “precoci” spiegano anche le differenze nei dati osservate tra chi ha iniziato a lavorare a 22 anni e chi ha iniziato dopo.

Infatti, per i nati nel 1962, la quota 102 riserverebbe un risparmio di nove mesi ai primi lavoratori (perdita del 3% dell'indennità mensile), ma di 40 mesi ai contribuenti entro 25 anni (perdita del 12%), quindi ridurre nuovamente i benefici dell'uscita anticipata per chi ha iniziato a lavorare dai 28 ai 18 mesi (perdita del 6%).





Il trend si conferma anche per i nati negli anni successivi: i nati nel 1964 infatti guadagnerebbero rispettivamente dieci mesi (perdita 3%) e 41 mesi (perdita 13%), quelli del 1966 11 mesi (-4%) e 42 mesi (-14%), quelli del 1968 un anno (-4%) e tre anni e sette mesi (14%), fino al massimo risparmio, in anni di lavoro, riservato ai nati nel 1970 che sarebbe 13 mesi per i lavoratori under 22 (-4%) e 44 mesi per chi ha iniziato a lavorare a 25 anni (-15% sulla pensione).





Chi potrebbe beneficiare di meno da una riforma pre-pensionamento a 102 anni? Sicuramente chi ha iniziato a lavorare a 28 anni avrebbe un risparmio variabile da un minimo di 18 mesi a un massimo di 20 mesi per i nati tra il 1962 e il 1966, a fronte di una pensione mensile ridotta tra il 6 e il 7%.