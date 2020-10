Puyo Puyo Tetris 2 | nuova Skill Battle mode

SEGA of America ha annunciato oggi che sono aperti i pre-order digitali di Puyo Puyo Tetris 2 per PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S. SEGA ha anche rivelato i dettagli sulla nuova Skill Battle mode e le funzionalità online di Puyo Puyo Tetris 2 che saranno disponibili al lancio.

Nella Skill Battle mode, i giocatori creeranno squadre di tre personaggi da quelli selezionabili nelle impostazioni di gioco di Puyo Puyo o Tetris e useranno le loro abilità uniche per creare la formazione definitiva.

Mostra le tue abilità online!

Ogni personaggio inizierà con una singola specialità e apprenderà abilità più potenti man mano che avanzerà nell’avventura. La selezione di personaggi con abilità complementari diventa una strategia chiave per vincere una partita Skill Battle. Mentre giocherai, farai scoppiare Puyos e cancellerai le linee di Tetris, inviando Garbage Puyos e blocchi sul tabellone dell’altro giocatore. Quando la spazzatura cadrà, il tuo avversario perderà HP. Se i suoi HP raggiungeranno 0, vincerai !!

Nuove caratteristiche della Skill Battle Mode

Abilità personaggi: sfrutta le potenti abilità dei personaggi per cambiare le sorti di qualsiasi partita Skill Battle, dal recupero di HP al cambiamento del colore dei Puyos alla cancellazione delle linee di Tetris e altro ancora.

sfrutta le potenti abilità dei personaggi per cambiare le sorti di qualsiasi partita Skill Battle, dal recupero di HP al cambiamento del colore dei Puyos alla cancellazione delle linee di Tetris e altro ancora. Sali di livello: Aumenta HP, MP, attacco, difesa e recupero dei tuoi personaggi giocando in Adventure mode.

Aumenta HP, MP, attacco, difesa e recupero dei tuoi personaggi giocando in Adventure mode. Card oggetto: potenzia il tuo team con le Card Oggetto per migliorare le statistiche dei tuoi personaggi, con esclusive per l’edizione di lancio.

Puyo Puyo Tetris 2 offre divertimento per tutti i tipi di giocatore, incluse League per quelli più esperti e una Free Play mode per un gameplay casual.

Sulla base della Puzzle League del gioco precedente, sono state aggiunte tre league aggiuntive: Tetris League, Puyo Puyo League e Skill Battle League. Questi campionati offrono uno spazio competitivo in cui potrai confrontare la tua strategia e le tue abilità con altri professionisti e vedere come ti classificherai tra i migliori del mondo. Il Free Play di Puyo Puyo Tetris, ti consentirà di giocare ad un ritmo più casual con qualsiasi set di regole e senza la pressione delle classifiche.

Feature Online:

Puzzle Leagues: Cerchi una sfida? La Puzzle League offre piattaforme specializzate per competizioni di alto livello: Puzzle League (libera scelta di Puyo Puyo o Tetris), Tetris League, Puyo Puyo League e Skill Battle League.

Cerchi una sfida? La Puzzle League offre piattaforme specializzate per competizioni di alto livello: Puzzle League (libera scelta di Puyo Puyo o Tetris), Tetris League, Puyo Puyo League e Skill Battle League. Free Play: I fan di un’esperienza più casual apprezzeranno le modalità di gioco online gratuito di Puyo Puyo Tetris 2. Gioca con un massimo di quattro giocatori nelle modalità Versus, Skill Battle, Swap, Fusion, Party e Big Bang, con impostazioni di partita personalizzabili. Crea una stanza e invita i tuoi amici a giocare!

I fan di un’esperienza più casual apprezzeranno le modalità di gioco online gratuito di Puyo Puyo Tetris 2. Gioca con un massimo di quattro giocatori nelle modalità Versus, Skill Battle, Swap, Fusion, Party e Big Bang, con impostazioni di partita personalizzabili. Crea una stanza e invita i tuoi amici a giocare! Classifica Challenge: Puoi condividere e confrontare i punteggi con i giocatori di tutto il mondo per varie modalità di sfida, tra cui Endless Fever, Endless Puyo, Tiny Puyo, Sprint, Marathon e Ultra. Le classifiche ti permetteranno di mostrare il tuo punteggio più alto per confrontarti con la concorrenza.

Launch Edition disponibile per il pre-order

Potenzia la tua strategia e potenzia la tua squadra nella nuovissima modalità Skill Battle di Puyo Puyo Tetris 2 con il pacchetto di card oggetto rare, incluso nella Launch Edition del gioco, tra cui 3 card speciali con item della serie Sonic the Hedgehog. Sebbene l’oggetto bonus “Skill Battle Booster Pack” sia disponibile per i pre-order fisici e digitali, l’offerta dei bonus digitali è limitata nel tempo, quindi potenzia la tua strategia ora!

Contenuto post-lancio

L’8 dicembre è solo l’inizio dei piani di SEGA per Puyo Puyo Tetris 2. Dopo il lancio, i giocatori possono aspettarsi altre funzionalità di gioco, personaggi aggiuntivi e molto altro! Ulteriori informazioni verranno annunciate in un secondo momento.

