RTX ON: molti giochi con Ray Tracing e DLSS quest’anno

Quel che ne rimane di ottobre e tutto novembre saranno mesi pieni di sorprese per gli utenti GeForce. Le vacanze stanno arrivando e con loro arriveranno anche una dozzina di giochi che supportano il ray tracing e DLSS!

L'elenco include tre nuovi giochi che vengono lanciati con funzionalità RTX:

· Ghostrunner - in arrivo il 27 ottobre con riflessi e ombreggiatura ray-tracing e DLSS.

· Pumpkin Jack - in arrivo il 23 ottobre con riflessi e ombreggiatura ray-tracing, una migliore illuminazione e DLSS.

· Xuan-Yuan Sword VII - in arrivo il 28 ottobre con illuminazione globale ray-tracing e DLSS.

Ci sono quattro titoli esistenti che riceveranno un aggiornamento che porterà l’RTX:

· Edge of Eternity : ora disponibile in accesso anticipato, il gioco aggiunge il supporto DLSS.

· Mortal Shell -riflessi e ombreggiaturaray tracing e DLSS.

· Mount & Blade II: Bannerlord - DLSS.

· World of Warcraft : Shadowlands -riflessi e ombreggiatura RTX.

Due giochi vengono lanciati in accesso anticipato / beta con funzionalità RTX:

· Enlisted : in versione beta da novembre con l'illuminazione globale ray-tracing e DLSS.

· Ready or Not : riflessi, ombreggiatura RTX e DLSS saranno disponibili quando il gioco verrà lanciato in accesso anticipato verso fine anno.

E non dimenticare i titoli del momento per le tue vacanze:

· Watch Dogs: Legion - in arrivo il 29 ottobre con riflessi ray-tracing e DLSS.

· Call of Duty: Black Ops Cold War - in arrivo il 13 novembre con ray tracing e DLSS.

· Cyberpunk 2077 - in arrivo il 19 novembre con riflessi ray tracing, occlusione ambientale, ombreggiatura, illuminazione globale e DLSS.

