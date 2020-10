BALAN WONDERWORLD OPENING MOVIE

SQUARE ENIX ha pubblicato il filmato iniziale di BALAN WONDERWORLD, il nuovo platform d’azione dei creatori di Sonic the Hedgehog. Nel filmato, che fa da preludio alla storia del gioco, i due protagonisti Leo Craig ed Emma Cole entrano in un teatro e fanno la conoscenza del misterioso Balan, che li trascina nel magico universo di Wonderworld. BALAN WONDERWORLD sarà giocabile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X con supporto per Smart Delivery, Nintendo Switch e PC (STEAM).

I giocatori esploreranno il fantastico mondo di Wonderworld, guidati dall’enigmatico Balan. Durante l’esplorazione di Wonderworld dovranno saltare, arrampicarsi, volare, distruggere e fare molto altro, scoprendo tantissime aree diverse e raccogliendo oltre 80 costumi unici che li aiuteranno nell’avventura. Ogni costume fornisce un potere speciale, come il Rail Runner che permette di evocare dei binari in alcune aree per coprire rapidamente lunghe distanze e superare ostacoli.

BALAN WONDERWORLD è una nuova esperienza di gioco creata da celebri talenti del settore come il direttore Yuji Naka (creatore della serie Sonic the Hedgehog e co-fondatore di Team Sonic) e il character designer Naoto Oshima (Sonic the Hedgehog, Doctor Eggman, co-fondatore di Team Sonic). Il gioco segna la prima collaborazione di Yuji Naka e Naoto Oshima in 20 anni nel nuovo marchio di videogiochi BALAN COMPANY. BALAN COMPANY riunisce sviluppatori, artisti e compositori di talento con l’obiettivo di dare vita a storie impareggiabili e realizzare i migliori giochi platform.

Il nuovo platform d’azione 3D di SQUARE ENIX e dei creatori di Sonic the Hedgehog arriverà il 26 marzo 2021

È possibile effettuare il pre-order su SQUARE ENIX Store. Per maggiori informazioni visita http://www.balanwonderworld.com

Leggi su insidethegame.home.blog