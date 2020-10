OPPO ESPANDE IL SUO ECOSISTEMA IoT CON IL LANCIO DI NUOVI AURICOLARI, DEI SUOI PRIMI TV E UNA SERIE DI NUOVI DISPOSITIVI

Oggi OPPO ha tenuto un evento per il lancio di nuovi prodotti intitolato “One More Step”. Durante l’evento, OPPO ha annunciato per il mercato cinese una serie di nuovi dispositivi tra cui gli auricolari OPPO Enco X True Wireless con cancellazione del rumore, OPPO Watch RX e le serie OPPO TV S1 e OPPO TV R1, espandendo così ulteriormente il suo ecosistema IoT.

Il debutto di questi prodotti testimonia la spinta strategica di OPPO volta ad ampliare il proprio portafoglio nel mercato dell’internet delle cose. OPPO sta creando esperienze intelligenti dal tocco umano che utilizzano più dispositivi in diversi scenari e lo fa attraverso la continua innovazione dei suoi dispositivi tra cui smartphone, TV, auricolari e orologi. OPPO combina tecnologie all’avanguardia con design dall’alto appeal per aiutare i consumatori a condurre una vita smart e piacevole.

OPPO Enco X True Wireless con cancellazione del rumore: gli auricolari che ridefiniscono il suono

OPPO ha collaborato con il marchio leader mondiale nell’Hi-Fi Dynaudio per il lancio degli auricolari OPPO Enco X True Wireless con cancellazione del rumore. Gli auricolari sono stati bilanciati da Daniel Emonts, Chief Acoustic Specialist di Dynaudio A/S, progettista acustico di diversi pluri premiati altoparlanti Dynaudio. Alimentate da un esclusivo sistema acustico DBEE 3.0 e caratterizzate da un innovativo design strutturale acustico, le cuffie OPPO Enco X True Wireless con cancellazione del rumore sono in grado di riprodurre musica con la miglior qualità Hi-Fi, offrendo al contempo un suono equilibrato e naturale.

Inoltre, la funzione di cancellazione del rumore degli auricolari funziona in tutti gli scenari e dispone della doppia cancellazione attiva del rumore ANC, della gestione della riduzione del rumore a più livelli e della comunicazione naturale mentre è in modalità di trasparenza. Gli auricolari inoltre supportano la cancellazione di rumore di chiamata del microfono con il microfono triplo e la ricarica senza fili.

OPPO annuncia altri dispositivi IoT di base entry-level

Durante questo evento OPPO ha presentato due serie di televisori, OPPO TV S1 e OPPO TV R1, disponibili in tre diversi modelli. Il televisore OPPO TV S1 da 65 pollici è dotato di un display QLED 4K Quantum Dot gamut. L’NTSC 120% ultra-wide gamut color fornisce una grafica più pura e accesa e una transizione dei colori morbida e fluida. La frequenza di aggiornamento a 120Hz e la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) assicurano la riproduzione di un’immagine più naturale in contesti spostivi e di gaming.

In termini di prestazioni acustiche dei televisori, OPPO ha collaborato nuovamente con Dynaudio per offrire una qualità sonora cinematografica coinvolgente. Il televisore OPPO TV S1 è dotato di diciotto altoparlanti stereo surround con potenza totale fino a 85W, che supportano 5.1.2 canali e Dolby Atmos.

OPPO TV R1 è disponibile nei modelli da 55 e 65 pollici dotati di processore quad-core e Wi-Fi 6 ad alta velocità, offrendo agli utenti una nuova esperienza salotto con la funzione “instant-on”.

Inoltre, OPPO ha annuniato il suo primo smartwatch OPPO Watch RX con cassa rotonda e un ColorOS Watch 1.5 aggiornato con nuovi quadranti, modalità sportiva e una varietà di applicazioni per migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente. OPPO ha anche collaborato con League of Legends per lanciare tre prodotti dedicati in Cina: OPPO Watch League of Legends Limited Edition, OPPO Watch RX League of Legends Limited Edition e OPPO Find X2 League of Legends Esports: Worlds 2020 Edition.

“One More Step”: un ulteriore passo in avanti di OPPO verso un futuro più connesso

Con la diffusione delle tecnologie 5G e AI in tutto il mondo, OPPO sta accelerando nell’era dell’internet of things, dove la richiesta di capacità di interazione tra i dispositivi è in aumento. In qualità di marchio tecnologico leader a livello mondiale, OPPO è stato a lungo più di un semplice produttore di telefoni; ha spostato la sua attenzione a lungo termine per creare un nuovo ecosistema integrato.

In futuro, OPPO si concentrerà su tre scenari applicativi chiave: personal entertainment, elettrodomestici e arredamento, sport e salute; e costruirà gradualmente la sua linea di prodotti IoT attorno a questi temi. OPPO ha annunciato per la prima volta la sua strategia dell’internet of things in occasione di OPPO INNO DAY 2019, quando ha proposto di concentrarsi sui prodotti di base entry-level e di creare un ecosistema aperto di IoT.

OPPO sta ora iniziando a fare passi in avanti nel creare quell’ecosistema di impatto attraverso la costruzione di scenari applicativi integrati, il miglioramento delle esperienze intelligenti e la cooperazione con i partner. Con l’obiettivo di consentire ai consumatori di godere di una vita intelligente, continua, meravigliosa e dal tocco umano, OPPO integra la connettività con tecnologie all’avanguardia e porta molti partner da tutto il mondo per co-creare una nuova esperienza intelligente che integra software e hardware.

