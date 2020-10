Wiko anticipa il Black Friday con super sconti

Perché aspettare? Wiko anticipa il Black Friday. Fino a fine ottobre è possibile acquistare la View5 Collection a un prezzo d’eccezione sull’e-store italiano di Wiko

Wiko annuncia una nuova promozione, pronta ad anticipare il Black Friday e a estendersi fino alla fine del mese. Fino a fine ottobre, infatti, è possibile acquistare sull’e-store italiano di Wiko la nuova View5 Collection, composta dai modelli View5 e View5 Plus, a un prezzo scontato.

Il primo modello disponibile è il View5. Dotato di Quad Camera da 48MP con funzionalità AI, O display full screen in formato 20:9 per massima immersività e batteria da 5000 mAh che garantisce fino a 3,5 giorni di autonomia con una sola carica, il nuovo device di Wiko è acquistabile al prezzo promozionale suggerito di 149,99€ anziché 169,99€.

Ad affiancare il View5 il suo “fratello maggiore”, il modello View5 Plus. View5 Plus di Wiko presenta le stesse principali caratteristiche del View5, come la Quad Camera, il caratteristico O display full screen e la batteria longa lasting da 5000 mAh, aggiungendo però ben 128GB di memoria e 4GB di RAM, espandibili con una scheda micro SD aggiuntiva da 256GB, per avere tutto lo spazio necessario per archiviare video, foto, salvare app e giochi. View5 Plus è acquistabile sull’e-store italiano di Wiko al prezzo promozionale suggerito di 179,99€ anziché 199,99€.

Se non bastasse, anche la View4 Collection – che fa anch’essa dell’estrema autonomia uno dei principali punti di forza – è disponibile fino a fine ottobre a prezzi imperdibili. Il modello View4, infatti, è acquistabile al prezzo promozionale suggerito di 139,99€ invece che 159,99€, mentre il View4 Lite è offerto al prezzo promozionale suggerito di 109,99€ anziché 129,99€.

