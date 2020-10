Diretta Giuseppe Conte 18 ottobre 2020: Streaming e novità del nuovo DPCM

Le ultime notizie sul coronavirus in Italia, dati e cronaca mondiale oggi 18 ottobre. Continuano ad aumentare i casi registrati in Italia: oggi sono 10.925 mentre i morti sono 47. I contagi sono raddoppiati in un giorno nelle Marche (+204); 800 nuovi casi in Veneto e un record in Alto Adige: +171. Oggi arriverà il nuovo Dpcm: lavoro intelligente obbligatorio, una nuova visione dello sport, niente più formazione a distanza a scuola. Ipotesi locali chiuse dalle 22:00 alle 23:00. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interverrà in conferenza stampa alle 20:00. Più di 400.000 casi nel mondo in un solo giorno. Oltre un milione di morti. Ciò che preoccupa è l'Europa dove la seconda ondata di coronavirus è ora tre volte superiore allo tsunami del primo picco. In Francia più di 32mila casi, nel Regno Unito più di 16mila ed è un record anche in Germania.



Il Presidente del Consiglio è pronto ad annunciare la notizia del nuovo DPCM, ecco le regole da seguire da lunedì 19 ottobre in merito alla ristoranti, bar, pub ma anche palazzetti dello sport, piscine, parrucchieri e centri estetici. Sono previste nuove funzionalità anche per scuole e università oltre agli sport di contatto amatoriali come il calcio. Sono previste nuove regole anche per il lavoro.

Come previsto la diretta di Conte sarà trasmesso in diretta TV al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. La conferenza stampa di Giuseppe Conte sarà trasmessa in diretta televisiva dalle principali emittenti televisive come SkyTg24, TgCom24 e RaiNews24. A seconda dell'orario di inizio, la diretta potrebbe essere trasmessa anche da Rai 1 e Canale 5, oltre che dai vari telegiornali. Per chi preferisce seguire in diretta streaming di Giuseppe Conte di oggi 18/10/2020, ricordiamo la pagina Facebook della Premier oltre ai siti di SkyTg24, Mediaset Play e RaiPlay.it che , con ogni probabilità, trasmetterà in diretta il discorso del Primo Ministro. Su YouTube per guardare il discorso di stasera in diretta.