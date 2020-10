Covid-19, si va verso un nuovo Dpcm: ecco le ipotesi

Ne parla il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la lunga riunione di maggioranza convocata a Palazzo Chigi con il duplice ordine del giorno: manovra e Covid. L'ipotesi resta quella di approfondire le nuove misure, con un nuovo Dpcm di prossima pubblicazione (probabilmente domani sera domenica 18 ottobre).

Nel governo, le sensibilità riguardo alle nuove disposizioni sarebbero diverse. Inoltre, domani alle 9 si dovrebbe discutere anche di coordinamento tra governo (con i ministri Boccia e Speranza), protezione civile, regioni e commissario Arcuri.

Tra le nuove disposizioni potrebbe esserci un ulteriore inasprimento sugli sport di contatto amatoriali e su alcune attività fisiche (le palestre potrebbero finire nel mirino); parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza; cinema e teatri; sale giochi e bingo.

Per il lavoro da remoto, sembra probabile un'implementazione decisiva, fino al 70%. Le scuole dovrebbero tenersi fuori da queste nuove restrizioni, anche se il CTS avrebbe ricevuto indicazioni per didattica a distanza modulata, oltre che per orari scaglionati. Le disposizioni potrebbero essere più restrittive per le regioni a maggior rischio. Un nuovo blocco, esplicitamente escluso dal premier Conte, è fuori discussione.