Final Fantasy VII e VIII twin-pack a dicembre su Nintendo Switch

IL TWIN-PACK CON L’ORIGINALE FINAL FANTASY VII E FINAL FANTASY VIII REMASTERED SARÀ DISPONIBILE DA QUESTO DICEMBRE PER NINTENDO SWITCH.

Inoltre, è in arrivo su PlayStation 4 la versione fisica di FINAL FANTASY VIII Remastered

Square Enix Ltd ha oggi annunciato che due dei GDR più amati, FINAL FANTASY VII e FINAL FANTASY VIII Remastered, arriveranno in Europa insieme questo dicembre in un’edizione fisica per Nintendo Switch.

FINAL FANTASY VII, classico senza tempo amato da innumerevoli fan in tutto il mondo, è un’epica avventura che culmina in una battaglia per decidere il destino del pianeta, minacciato dalla sinistra corporazione Shinra Electric Power Company che attinge alla sua energia vitale. Cloud Strife, mercenario ed ex membro del gruppo armato d’élite SOLDIER della Shinra, aiuta il gruppo di resistenza Avalanche che si oppone alla Shinra in difesa del pianeta. Oltre a una storia emozionante e avvincente, FINAL FANTASY VII include anche:

· Modalità 3x Speed: Gioca a velocità tripla.

· Nessuno scontro casuale: I giocatori possono disattivare i combattimenti per godersi la storia senza interruzioni. Disattivando gli scontri casuali, i giocatori possono comunque godersi le battaglie legate alla trama.

· Modalità Battle Enhancement

Oltre 20 anni dopo l’uscita dell’originale, FINAL FANTASY VIII Remastered infonde nuova linfa vitale nei personaggi e nella storia del gioco. Grazie alla grafica rinnovata, i giocatori si caleranno nei panni di Squall Leonhart, recluta del SeeD, e della combattente Rinoa Heartilly con lo scopo di salvare il mondo dalla nazione di Galbadia. FINAL FANTASY VIII Remastered rifinisce l’esperienza di gioco grazie ai seguenti miglioramenti:

· Battle Assist: La possibilità di avere sempre HP e ATB al massimo e attivare in qualsiasi momento le Limit Break.

· Nessuno scontro casuale: Opzione per godersi la storia senza interruzioni. Disattivando gli scontri casuali, i giocatori possono comunque godersi le battaglie legate alla trama.

· Modalità 3x Speed: Gioca a velocità tripla.

Il Twink-Pack FINAL FANTASY VII e FINAL FANTASY VIII Remastered sarà disponibile per Nintendo Switch dal 4 dicembre ed è già prenotabile presso alcuni rivenditori europei. Inoltre, dal 4 dicembre sarà disponibile anche una versione fisica di FINAL FANTASY VIII Remastered per PlayStation 4.

