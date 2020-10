PlayStation 5: primo sguardo alla User Experience

CD PROJEKT RED ha annunciato di aver ricreato la classica Porsche 911 Turbo in Cyberpunk 2077.

Presentata per la prima volta nell’ultimo episodio del Night City Wire, la Porsche 911 Turbo di Cyberpunk 2077, basata sulla gamma di modelli lanciata per la prima volta nel 1974, sarà inclusa nel gioco come un veicolo unico e guidabile. La sua presenza è legata a uno dei personaggi principali del gioco: il rocker ribelle Johnny Silverhand, interpretato e doppiato da Keanu Reeves.

L’icona automobilistica conserva il suo aspetto classico del 1977, accuratamente ricreato e adattato dal concept di CD PROJEKT RED e dagli artisti del veicolo utilizzando schizzi, fotografie e fotogrammetria. Il modello è stato adattato alla realtà del 2077 attraverso l’aggiunta, tra gli altri, di un lidar attaccato alla parte anteriore, una serie di sensori ed elementi per identificare il veicolo dall’aria e specchietti elettronici con monitor all’interno del veicolo.

“Johnny è una leggenda dell’universo Cyberpunk. Quando pensavamo al tipo di macchina che avrebbe guidato per le strade di Night City, sapevamo che avrebbe dovuto essere una macchina leggendaria quanto lui. Avendo in mente la storia di Johnny ed essendo noi stessi grandi fan di Porsche, la risposta non poteva che essere la classica 911 Turbo”, ha affermato Pawel Mielniczuk, Art Director dei personaggi, armi e veicoli, CD PROJEKT RED.

Oltre alla 911 Turbo che appare nel gioco, è stata realizzata una versione reale e pienamente operativa della sua variante Johnny Silverhand. L’auto sarà disponibile in mostra fuori dal Museo Porsche di Stoccarda dal 15 al 22 ottobre. È anche presente in uno spot pubblicitario sul posto, che racconta la storia di un’auto che conserva un misterioso legame con il suo precedente proprietario.

Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre 2020 per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Stadia. Il gioco sarà giocabile anche su console Xbox Series X e PlayStation 5, se disponibile. In un secondo momento, un aggiornamento gratuito a Cyberpunk 2077, sfruttando appieno l’hardware di nuova generazione, sarà disponibile rispettivamente per i possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4.

