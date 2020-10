GTA Online: livello e ricompense triple in Powerplay

Sali di livello e ottieni ricompense triple in Powerplay. In più, bonus in missioni di vendita per carichi speciali, prove a tempo e altro…

La classica modalità Competizione Powerplay frutta GTA$ e RP tripli questa settimana, offrendo ai partecipanti la possibilità di vincere alla grande in un deathmatch a squadre amato da tutti. Usa armi all’avanguardia e potenziamenti devastanti per schiacciare i tuoi avversari in una serie di mappe, tra cui l’USS Luxington e il silo missilistico di Mount Chiliad, e incassa una bella somma.

GTA$ e RP doppi

nelle missioni di vendita di carichi speciali se vuoi diversificare i tuoi introiti, i CEO possono dare un’occhiata al livello della merce nel loro magazzino e considerare l’ipotesi di fare un po’ di contrabbando: gli introiti dalle missioni di vendita di carichi speciali sono raddoppiati per i prossimi sette giorni. I magazzini per carichi speciali sono scontati: inizia ad accumulare merci o migliora le tue attrezzature.

Ricompense triple nelle prove a tempo

I fanatici della velocità saranno felici di sapere che possono ottenere ricompense triple questa settimana completando la prova a tempo Da un’estremità all’altra e la prova a tempo per RC Cypress Flats. Battendo il tempo di riferimento in entrambe le gare, è possibile aggiudicarsi più di 600.000 GTA$. Raggiungi i cerchi viola sulla mappa per avviare le gare.

Maglietta ZiT gratis

Effettua l’accesso e gioca a GTA Online questa settimana per ricevere gratis la Maglietta ZiT. Potrai fare pubblicità a quest’azienda tecnologica quotata nel BAWSAQ mentre ripari il tuo robustissimo petto dal sole cocente di Los Santos. Che vuoi di più dalla vita?

Il primo premio della settimana:

Ocelot XA-21

Fai un salto all’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d’abbigliamento e molto altro. Il primo premio della settimana è la Ocelot XA-21, una supercar ibrida che può sfondare ogni limite di velocità senza svegliare i tuoi vicini.

SCONTI

Gli aspiranti boss del crimine possono espandere i loro orizzonti con un occhio al portafogli approfittando del 50% di sconto sui magazzini grandi per carichi speciali e di una serie di offerte su veicoli selezionati.

PRIME GAMING

I giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 200.000 GTA$ per aver giocato questa settimana. In più, i membri di Prime Gaming avranno anche:

· Night club di Vespucci Canals gratis

· 80% di sconto su P-45 Nokota

· 80% di sconto su FH-1 Hunter

I membri di Prime Gaming che collegano il proprio account Amazon all’account del Social Club di Rockstar Games riceveranno un bonus irripetibile da 1.000.000 di GTA$ che sarà depositato sul loro conto di gioco presso la Maze Bank entro 72 ore dal collegamento.

Leggi su insidethegame.home.blog