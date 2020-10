Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy in arrivo in europa a gennaio 2021

Oggi, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios hanno annunciato che Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy sarà disponibile in tutta Europa il 29 gennaio 2021 per Nintendo Switch, PC Windows tramite Steam, PlayStation 4 e in versione digitale su PlayStation 5. Il 22° capitolo del magico franchise di Atelier segue Ryza e i suoi amici in una nuovissima avventura JRPG per svelare i segreti dietro alle antiche rune e la verità che si cela dietro le leggende perdute nella Royal Capital.

In Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, Ryza non si ricongiunge solo con i personaggi preferiti dai fan come Lent Marslink e Tao Mongarten, ma incontra anche una serie di nuovi personaggi che l’aiuteranno durante la sua avventura. All’interno dell’Academy District café, Ryza incontra una giovane donna di nome Zephine Baudouin. Zephine gestisce la bacheca delle richieste all’interno del bar, e la bacheca diventa una parte fondamentale degli exploit quotidiani di Ryza – viene utilizzata dai cittadini della Royal Capital per pubblicare lavori che vanno dalla consegna di materiali alla sconfitta di mostri – e mentre Ryza completa questi compiti, sarà ricompensata con denaro, materiali e persino punti abilità.

Altri personaggi intriganti all’interno della capitale reale includono il talentuoso fabbro e incisore, Dennis Holland; negoziante ed ex conoscente dell’isola di Kurken, Romy Vogel; e la contadina Cassandra Cappelli, il cui padre possiede un’estesa quantità di terra fertile all’interno del distretto agricolo della Royal Capital.

Ne loro viaggio, Ryza e i suoi amici incontreranno nemici e mostri in tutto il paese. I team ora includono tre membri della battaglia e un membro secondario, e tutti gli eroi saranno ora aiutati nelle esilaranti battaglie tattiche in tempo reale del gioco, grazie alla capacità di accumulare Action Points e Core Charge. Man mano che i membri del gruppo accumulano Action Points, i personaggi saranno in grado di scatenare più abilità di seguito tramite una Skill Chain.

Usando l’abilità Skill Chain, la potenza di tutte le abilità aumenta così come la quantità di Core Charge ottenuta in ogni attacco – la funzione necessaria per utilizzare anche gli oggetti – permettendoti di scatenare attacchi devastanti come il lancio di ondate di bombe! Inoltre, utilizzando le abilità il tuo indicatore si riempie e dopo aver superato un determinato limite, il tuo livello di tattica aumenta. Man mano che il tuo livello di tattica aumenta, aumenta anche la quantità di volte che i tuoi attacchi regolari colpiscono e gli Action Points iniziano ad accumularsi più rapidamente. Se il tuo livello di tattica raggiunge il massimo, puoi attivare una tecnica speciale: The Fatal Drive!

Insieme ai nuovi dettagli sul gameplay e sui personaggi, KOEI TECMO ha anche rivelato che i fan della serie Atelier potranno anche mettere le mani su una deliziosa Limited Edition di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, disponibile esclusivamente attraverso il KOEI TECMO Europe Online Store. Questa versione imperdibile del gioco contiene un art book, un poster di stoffa deluxe, un mini ciondolo acrilico, file folders trasparenti giapponesi e un costume DLC esclusivo, il tutto confezionato in una bellissima confezione da collezione. I giocatori che preordinano questa versione tramite il KOEI TECMO Europe Online Store riceveranno anche il “Beware of Puni!” e il DLC della maglietta “Blue Puni Costume” per Ryza nel gioco!

I giocatori che acquistano qualsiasi versione del gioco, fisica o digitale, durante le prime due settimane di lancio riceveranno un codice bonus per l’acquisto anticipato per il Summer Fashion Costume Set. Inoltre, coloro che dispongono dei dati di salvataggio di Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout potranno anche sbloccare il Classic Costume Set, inclusi gli abiti per Ryza e i suoi amici del titolo precedente.

Per tutte le ultime news su Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, segue il sito ufficiale.







Leggi su insidethegame.home.blog