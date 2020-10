I più famosi titoli tripla A supportano ora le tecnologie NVIDIA

Marvel Avengers e Wolfenstein: Youngblood ottengono NVIDIA DLSS e la beta di Call of Duty: Black Ops Cold War include anche NVIDIA Reflex

Oggi, l’ultima patch per Marvel Avengers aggiunge il supporto a NVIDIA DLSS, mentre Wolfenstein: Youngblood ha reso disponibile un aggiornamento che abilita la modalità DLSS Ultra Performance per i giochi in 8K con GeForce RTX 3090.

L’aggiornamento per Wolfenstein: Youngblood include anche ottimizzazioni aggiuntive che sfruttano capacità di elaborazione asincrone migliorate della serie GeForce RTX 30.Per ottenere il DLSS in questi due titoli sarà sufficiente aggiornarli all’ultima patch disponibile o installare l’ultimo NVIDIA Game Ready driver.

Alimentato da RTX Tensor Cores, il DLSS è una rete neurale di deep learning che aumenta la frequenza dei fotogrammi e genera immagini belle e nitide nei giochi. La nuova modalità DLSS Ultra Performance utilizza, inoltre, un modello di super risoluzione ad intelligenza artificiale appena sviluppato, costruito appositamente per pannelli a 8K.

I giochi che già supportano la modalità DLSS Ultra Performance per 8K sono: Control, Death Stranding, Justice, Marvel Avengers, Minecraft con RTX Beta per Windows 10 e Wolfenstein: Youngblood.

I giochi in arrivo che presto supporteranno questa tecnologia includono: Boundary, Bright Memory: Infinite, Ready or Not, Scavengers e Watch Dogs: Legion.

La beta di Call of Duty: Black Ops Cold War PC supporta NVIDIA Reflex!

La beta di Call of Duty: Black Ops Cold War PC è disponibile daquesta settimana in l’accesso anticipato il 15 ottobre e il 17 ottobre per tutti gli altri. I giocatori beta avranno la possibilità di provare NVIDIA Reflex, una tecnologia che riduce la latenza del sistema per una migliore reattività del PC. Quando giochi online, una minore latenza di sistema può migliorare la tua competitività, aiutandoti a individuare i giocatori più velocemente e a mirare con maggiore precisione.

Puoi testare NVIDIA Reflex oggi stesso in Apex Legends, Fortnite, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone e Valorant. I giochi in arrivo che lo supporteranno includono: Call of Duty: Black Ops Cold War, Destiny 2, Enlisted, Cuisine Royale, Kovaak 2.0 e Mordhau.

NVIDIA Reflex è disponibile con la beta di Call of Duty: Black Ops Cold War e l’ultimo Game Ready driver NVIDIA.

