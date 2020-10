Aggiornamento di sistema 8.00 di PS4 disponibile

L’aggiornamento di sistema per PlayStation 4 versione 8.00 è disponibile oggi in tutto il mondo. Questo aggiornamento include modifiche al Party, Messaggi, avatar e altro ancora.

Party e Messaggi

Party e i Messaggi saranno collegati e l’interfaccia utente cambierà. Entrambe le app utilizzeranno gli stessi Gruppi invece di dover configurare gruppi diversi nelle due app.

Nuovi avatar

Saranno disponibili una nuova serie di avatar dei tuoi giochi preferiti, tra cui Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Parte II, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: Fine di un Ladro e molti altri.

Disattiva i microfoni dal Menu rapido

Aggiunta l’opzione “Disattiva tutti i microfoni” nel Menu rapido, per poter disattivare i microfoni mentre giochi.

Filtro contenuti semplice e flessibile

Comunicazione e Visualizzazione del Filtro contenuti ora sono uniti in un’unica impostazione che copre sia la comunicazione che la condivisione UGC.

I bambini possono ora inviare ai genitori una richiesta per utilizzare una funzionalità o giochi specifici, il genitore riceve la notifica e-mail e può scegliere di applicare un’eccezione per quel gioco consentendo al bambino di utilizzare le sue comunicazioni e funzioni UGC.

Verifica in 2 passaggi migliorata

La funzione di verifica in 2 passaggi (2SV) su PS4 sarà migliorata per supportare le app di autenticazione di terze parti come opzione durante il processo di attivazione e l’accesso 2SV su PS4, dispositivi mobili e Web.

Rimozione della Creazione eventi e della Creazione di community private

Dopo la versione 8.00, non sarà più possibile creare Eventi o accedere agli eventi esistenti creati da altri utenti.

Inoltre, verrà rimossa la possibilità di creare community private tramite l’app Community per PS4. Se disponi già di community private, potrai continuare ad accedervi.

Aggiornamenti all’app Riproduzione remota su dispositivi mobili e PC

Quando verrà rilasciata la versione 8.00, il nome dell’app Riproduzione remota PS4 esistente per dispositivi mobili (iOS/Android), PC Windows e Mac cambierà in Riproduzione remota PS e verrà aggiunta l’opzione di connessione a PS5. Per poter accedere alla funzionalità, dovrai effettuare l’accesso a PSN dalla tua PS5, quindi aspetta il lancio di PS5 a novembre!

Ti ricordiamo che per scaricare l’aggiornamento è consigliabile utilizzare un sistema PS4 con connessione cablata tramite cavo LAN.

Fonte: PlayStation.Blog

