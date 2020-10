Let’s Sing 2021: annunciata la tracklist e la nuova modalità Legend

Ravenscourt e Voxler annunciano oggi la tracklist di Let’s Sing 2021, il prossimo capitolo dell’acclamata serie Let’s Sing. La tracklist è ricca di successi attuali e classici di tutti i tempi che faranno cantare tutti. E non è finita qui: Let’s Sing 2021 introduce la nuovissima modalità di gioco “Legend”.

Informazioni sulla nuova modalità “Legend”:

Tu contro l’avatar. La modalità Legend aggiunge una nuovissima esperienza da solista al mondo di Let’s Sing 2021. Gli avatar diventeranno gli avversari dei giocatori e i giocatori dovranno intensificare il loro allenamento nel canto se vogliono vincere contro di loro. La modalità Legend avrà 16 sfidanti, ognuno proporrà 3 sfide di base per testare il talento dei giocatori e una battaglia finale.

Lascia che la musica prenda il controllo e diventa la star della tua festa o canta a squarciagola da solo! Il prossimo capitolo della serie Let’s Sing offre successi internazionali in cima alle classifiche Billboard e classici. Billie Eilish con “Bad Guy”, TONES AND I con “Dance Monkey”, Jonas Brothers con “Sucker”, Panic! at the Disco con “High Hopes” o Ariana Grande con “Thank U, Next” sono solo alcuni degli attuali grandi successi presenti nel gioco. Se stai cercando invece un tuffo nel passato, che ne dici di Genesis con “I Can’t Dance” o Seal con “Kiss From A Rose”? La tracklist di 30 canzoni di Let’s Sing 2021 è ricca di successi internazionali che faranno battere forte il cuore di qualsiasi amante della musica!

Tracklist internazionale:

Justin Bieber Yummy Tones and I Dance Monkey Billie Eilish bad guy Selena Gomez Lose You to Love Me Ariana Grande thank u, next Dua Lipa Don‘t Start Now Jonas Brothers Sucker Imagine Dragons Thunder Maroon 5 Memories Shawn Mendes If I Can‘t Have You Lewis Capaldi Before You Go Ava Max So Am I Nea Some Say Marshmello ft. Bastille Happier Rita Ora ft. Liam Payne For You Trevor Daniel Falling Panic! at the Disco High Hopes Katy Perry ft. Skip Marley Chained to the Rhythm Sam Smith Too Good at Goodbyes Lizzo Good as Hell Major Lazer & DJ Snake ft. MØ Lean On Calvin Harris ft. John Newman Blame James Bay Hold Back the River The Lumineers Ho Hey KT Tunstall Black Horse and the Cherry Tree Linkin Park Somewhere I Belong Seal Kiss from a Rose Genesis I Can’t Dance Kim Wilde You Keep Me Hangin‘ On The Lion King I Just Can‘t Wait to Be King

Caratteristiche:

• Playlist con 30 successi internazionali e video musicali originali

• E’ stata ora inclusa l’analisi della performance che darà al giocatore un senso di gratificazione significativa e personalizzata. Non solo riceverà medaglie, ma anche preziosi feedback!

• Canta da solo o fino a quattro giocatori

• La nuova modalità di gioco Legend con 16 sfidanti, offre 3 sfide di base e una battaglia finale. Questa modalità serve per incentivare la progressione dei giocatori.

• PS4: scegli tra un massimo di 4 smartphone o 2 microfoni USB + 2 cuffie o 2 microfoni USB + 2 microfoni SingStar

• Xbox One e Nintendo Switch: scegli tra un massimo di 4 smartphone, 2 microfoni USB e 1 auricolare

• Sette entusiasmanti modalità di gioco: Legend Mode, Classic, Mixtape 2.0, Feat., Jukebox, World Contest, Let’s Party.

• Nuovo minigioco in Let’s Party chiamato “Pop Chicken”. Pop Chicken offre ai giocatori un’esperienza unica e imprevedibile. Mentre combattono, i giocatori possono ora cantare per scatole misteriose che possono essere utilizzate per ottenere un vantaggio sulla concorrenza.

• Nessun microfono a portata di mano? Non importa: con Let’s Sing Microphone-App, puoi trasformare il tuo smartphone in un microfono in un attimo.

• Scala la classifica online e ottieni più pack di brani nello shop online in “Best of 90’s”, “Party Classics” e altri

Data d’uscita: 13 Novembre

