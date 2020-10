Arizona Sunshine aggiornato alla Quest 2

L’aggiornamento gratuito offre zombi più terrificanti, miglioramenti visivi generali ed il multiplayer cross-piattaforma

Vertigo Games, sviluppatore e publisher di giochi di realtà virtuale, e Jaywalkers Interactive, sono felici di annunciare che una nuova versione migliorata di Arizona Sunshine è disponibile per Oculus Quest 2 a partire da oggi, 13 ottobre 2020. Il gioco originale è stato pubblicato nel 2016, nel primo mese ha generato vendite per un totale di 1,4 milioni di dollari in tutto il mondo ed è ritenuto uno dei più grandi successi nel mondo dei giochi di realtà virtuale. L’aggiornamento gratuito di oggi include, tra le altre cose, miglioramenti visivi generali e supporto per multiplayer cross-piattaforma nell’universo Oculus Quest.

Arizona Sunshine è uno sparatutto in prima persona costruito esclusivamente per la realtà virtuale che ti immerge in un’America del sud-ovest post-apocalittica invasa dagli zombi. Muoviti senza limiti mentre affronti orde di zombi in una serie di enormi ambienti del sud-ovest americano, tra cui insidiosi canyon e profonde miniere oscure. Gestisci le armi con movimenti reali e affronta i non morti con un massimo di tre amici in multiplayer cooperativo online. Rimettere a riposo i non morti sarà più elettrizzante che mai.

Grazie ad ambienti distruttibili, mutilazioni di zombi ed esperienze cinematografiche avvincenti, Arizona Sunshine offre un realismo VR unico. Con il nuovo aggiornamento questo realismo aumenterà ancora di più.

Disponibile come aggiornamento gratuito per chi possiede già Arizona Sunshine su Oculus Quest, la nuova versione migliorata di Oculus Quest 2 mantiene la funzionalità multiplayer cross-piattaforma dell’universo Oculus Quest, offrendo ai giocatori di Quest 2 zombi ancora più brutti e miglioramenti visivi complessivi .

L’aggiornamento di Arizona Sunshine su Oculus Quest 2 include:

Zombi ancora più brutti

Universo di gioco arricchito: più splatter, più sangue, fogliame, ambiente e oggetti distruttibili

Mirini da cecchino in tempo reale

Luci e ombre dinamiche

Miglioramenti visivi complessivi*

I miglioramenti saranno disponibili anche per i giocatori di Oculus Quest.

L’aggiornamento gratuito di Arizona Sunshine è ora disponibile per Oculus Quest e include tutti i contenuti del gioco precedentemente pubblicati, inclusi tutti gli aggiornamenti della modalità Horde. Entrambe le espansioni della storia Dead Man DLC e The Damned DLC hanno ricevuto un aggiornamento gratuito e tutti i contenuti supportano il multiplayer cross-piattaforma.

