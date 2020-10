Sony partner tecnico della Festa del Cinema edizione 2020

Durante la manifestazione, l’azienda allestirà un’area dedicata all’assistenza e al supporto tecnico per fotografi professionisti

Sony conferma il costante impegno verso il mondo del Digital Imaging Professionale: in occasione della 15° Festa del Cinema Di Roma, verrà allestita, infatti, un’area dedicata all’assistenza e al supporto tecnico per i professionisti della fotografia e del video presenti alla manifestazione.

L’evento, che si terrà dal 15 al 25 di ottobre, vedrà impegnato lo staff tecnico del Sony Pro Support dal 15 al 23 di ottobre dalle ore 11 alle ore 20.

Nell’area sarà garantito il supporto ai fotografi e videomaker accreditati, con controllo dell’attrezzatura, aggiornamenti firmware per i prodotti di Sony ed eventuale prestito temporaneo, nel caso di problematiche con la propria attrezzatura durante l’evento.

I fotografi professionisti accreditati avranno inoltre la possibilità di testare l’intera gamma durante la manifestazione, così da essere sempre aggiornati sugli sviluppi tecnologici in ambito digital imaging per saper rispondere alle esigenze in continua evoluzione di questo mercato. Tra gli altri, potranno provare le nuove ottiche e i nuovi corpi macchina, tra cui la full-frame A7S III. Il tutto, ovviamente, nel più stretto rispetto di tutte le norme igieniche a protezione del Covid-19.

