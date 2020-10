Aldo Montano : Divento papà per la seconda volta

: RT @Gazzetta_it: VIDEO @ElisaLovesJesi intervista @AldoMontano0586: "Dietro la maschera" @ilFestivalSport - ilfestivalsport : RT @Gazzetta_it: VIDEO @ElisaLovesJesi intervista @AldoMontano0586: "Dietro la maschera" @ilFestivalSport - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VIDEO @ElisaLovesJesi intervista @AldoMontano0586: "Dietro la maschera" @ilFestivalSport - usatoscherma : RT @Gazzetta_it: VIDEO @ElisaLovesJesi intervista @AldoMontano0586: "Dietro la maschera" @ilFestivalSport - Gazzetta_it : VIDEO @ElisaLovesJesi intervista @AldoMontano0586: "Dietro la maschera" @ilFestivalSport -

“Mia moglie Olga e io aspettiamo il secondo figlio”, annuncia Aldo Montano in esclusiva sul, in edicola da mercoledì 14 ottobre. “Nascerà a marzo e siamo molto felici. La nostra prima figlia Olimpia ci aveva già cambiato la vita... ora sarà stravolta!”. E sul suo futuro nella scherma dice: “Avrei voluto concludere la mia carriera la scorsa estate, visto che ho 42 anni, ma ho deciso di gareggiare alle Olimpiadi 2021: l'anno prossimo il Covid non mi fermerà”.