Amazon Prime Day: 500€ di sconto per i laptop MSI

In occasione degli Amazon Prime Day 2020 (13/14 Ottobre 2020) saranno numerose e molto interessanti le possibilità di acquistare un laptop firmato MSI con sconti fino a 530 euro.

Per gli amanti del gaming alla ricerca di una soluzione performante per essere davvero invincibili sui campi di battaglia, grazie anche alla grafica NVIDIA GeForce RTX2070 Super, la scelta sarà sicuramente tra il GE75 Raider con schermo da 17,3FHD e CPU Comet Lake i7-10875H e il potente GL65 Leopard con display da 15,6”FHD e CPU Comet Lake i7-10750H, rispettivamente in vendita solo per i Prime Day a 2.119 euro (anziché 2.649 euro) e 1.719 euro (anziché 2.149 euro).

Per chi desidera giocare alla grande, ma dispone di un budget più contenuto, la proposta da non lasciarsi scappare è il GP75 Leopard, un laptop che diventerà un compagno inseparabile con il suo confortevole display da 17,3”FHD, grafica NVIDIA GeForce RTX2060 e CPU Comet Lake i7-10750H e che sarà acquistabile a 1.479 euro (anziché 1.849 euro).

Gli Amazon Prime Day 2020 non rappresenteranno solo un’ottima opportunità per chi ama i videogiochi, ma anche per chi necessita di un laptop che lo accompagni nel lavoro e nello studio. Ideale per i content creator che si occupano di video editing, grafica, produzioni musicali o rendering, Creator 17M è uno strumento straordinario con cui realizzare le proprie idee. Equipaggiato con un brillante display da 17,3”, processore Comet Lake i7-10750H e grafica NVIDIA GeForce GTX1660 Ti Max-Q, Creator 17M è in vendita a 1.349 euro, anziché 1.699 euro.

Se il proprio budget è inferiore ai 1000 euro, ma si è alla ricerca di un laptop performante e affidabile per lo smart working o le lezioni a distanza, la proposta da prendere al volo è quella del Modern 15, che sarà disponibile a 849 euro, anziché 1.049 euro.

Maggiori info: https://amzn.to/

Leggi su insidethegame.home.blog