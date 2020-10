Enrico Brignano martedì 13 ottobre con Un'ora sola vi vorrei : Diretta e Streaming raiplay

Enrico Brignano torna domani, martedì 13 ottobre in prima serata su Rai2, con il suo one man show “Un’ora sola vi vorrei”. Un format inusuale di un’ora sola di concentrata e travolgente comicità che ha letteralmente conquistato il pubblico.

Come sempre al centro della puntata l’attualità con un’analisi mai scontata dei principali fatti della settimana e non solo. Il tutto riletto sotto la lente dell’ironia e della satira di costume che ha reso celebre Brignano.

Questa settimana il tempo verrà trattato per la prima volta in un’accezione diversa, ovvero il tempo atmosferico, grazie a un monologo sul clima e sul meteo. Inoltre saranno ospiti in studio, Giampaolo Morelli e Andrea Delogu, che proporranno e Enrico Brignano alcuni estratti da grandi capolavori teatrali…scontrandosi però con il politically correct.

Una vera e propria corsa contro il tempo: sessanta minuti per fare tutto, per raccontare, divertire, per emozionare. Uno show tutto nuovo, che mescola diversi ingredienti tutti rivolti a raccontare il tempo: monologhi, tanta musica affidata ad una resident band di undici elementi, ballo, filmati e mise en scène.

Alla fine del programma torna l’appuntamento “sotto le coperte” con la moglie, nella vita e nel programma, di Enrico Brignano, l’attrice Flora Canto, che tra un battibecco e uno sberleffo, riepiloga la puntata facendo per una volta di Brignano stesso una “vittima” d’ironia.

Per seguire la diretta streaming o rivedere la puntata in streaming di Un'ora sola vi vorrei di martedì 13 ottobre, basta collegarsi su raiplay e selezionare il contenuto da vedere.