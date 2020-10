Rubie’s: DOLCETTO O SCHERZETTO?

Chi di noi non ha mai avuto paura del buio, dell’aldilà, dei fantasmi o del mostro sotto al letto? La soluzione per sconfiggerla c’è ed è molto semplice: affrontarla. Buttarsi a capofitto in ciò che temiamo è il miglior rimedio e sicuramente il più efficace per esorcizzare le nostre paure. L’occasione perfetta si presenta tra poco, il 31 ottobre, durante la notte di Halloween. Travestirsi e mascherarsi da zombie, streghe e mostri di ogni tipo ci aiuta a vedere quei demoni come delle figure meno pericolose, frutto della nostra fantasia e immaginazione.

In questo gioco di finzione viene in aiuto Rubie’s, leader mondiale dei costumi e travestimenti, che vanta un’esperienza decennale nel settore. Un catalogo ricchissimo di prodotti per tutti i gusti ed età, dai costumi al make up, per non lasciare nulla al caso. Così per una notte, la paura diventa oggetto di scherno, ironia e soprattutto di gran divertimento! E infine, per festeggiare in tutta sicurezza, Rubie’s ha realizzato delle mascherine personalizzate con i supereroi più famosi, lanciando una campagna benefica a sostegno del Dipartimento di Oncologia Pediatrica dell’Istituto Rizzoli di Bologna.

Parrucche, trucchi di ogni tipo, maschere, secchielli raccogli dolci e molto altro ancora. Questo è quello che Rubie’s offre in materia di accessori. Per avere il costume e perchè no, anche il setting perfetto ci si può sbizzarrire grazie ai tantissimi item dedicati alla notte delle streghe, Halloween sta arrivando!

Tutti i piccoli amanti di Halloween andranno in visibilio grazie alla ricchissima offerta targati Rubie’s. Si parte in tenera, tenerissima età con i costumi baby per bimbi dai 6 mesi in su, tutti in morbido peluche ipoallergenico. E, per i più cresciutelli, ecco una vasta gamma di travestimenti da streghetta, dolce Catrina come da tradizione messicana e diavoletti a più non posso. La festa più paurosa dell’anno si veste di tenerezza, grazie a Rubie’s.

Eleganti vampiresse o tenebrosi scheletri, il catalogo dei costumi Rubie’s soddisfa i desideri di tutti! Che sia per interpretare un personaggio del film horror preferito o per una più iconica strega la scelta è vastissima!

Direttamente dal Giappone, i costumi tradizionali per diventare un vero e proprio peluche! I Kigurumi, letteralmente “gioco delle bambole viventi” sono dei travestimenti interi, vere e proprio tute, comode e confortevoli. Da indossare in versione horror, per il massimo dell’originalità!

I supereroi fanno sognare grandi e piccini, infondendo la giusta dose di coraggio per affrontare qualsiasi ostacolo. Per questo Rubie’s ha deciso di creare delle mascherine personalizzate degli eroi dei fumetti e dei film più famosi, donando una parte del ricavato a sostegno del reparto di Oncologia Pediatrica dell’Istituto Rizzoli di Bologna

