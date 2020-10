Come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5

Dopo la grande confusione creatasi in rete sui salvataggi, Sony ha spiegato come fare il trasferimento da PlayStation 4 a PlayStation 5.

Sony ha precisato che questa possibilità sarà data a discrezione degli sviluppatori. Quindi la grande S non centra nulla, e non è scontato che tutti i 4000 titoli e oltre ricevano anche la compatibilità per i salvataggi.

Guida al trasfermento:

Dovremo connettere PlayStation 4 a PlayStation 5, possiamo scegliere se collegarle tramite cavo LAN, tramite connessione Wi-Fi o tramite una chiavetta USB. Per i sottoscrittori all’abbonamento PlayStation Plus, basterà invece effettuerete l’accesso e vedrete tutto sincronizzarsi automaticamente.

Con la PlayStation 5 Digital Edition vi basterà accedere al PlayStation Store, cercare i giochi/salvataggi che vi interessano e scaricarli nuovamente.

Per accedere ai propri salvataggi sulla versione di PS5 con il disco sarà prima necessario effettuare l’upgrade fornito dal PS5 Boost che però supporta un numero limitato di giochi.

Quindi alla fine ci sono un buon numero di metodi per non perdere i nostri progressi. La guida completa la trovate sul PlayStation Blog.

