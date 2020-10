MachineGames festeggia 10 anni con offerte e bundle

Questo mese festeggeremo 10 anni di MachineGames! Questo significa dieci anni di azione esplosiva ammazza-nazisti con una sana dose d’introspezione. Dieci anni a impugnare doppie armi, cavalcare Panzerhund e brandire accette.



E quale modo migliore per festeggiare questa importante data che grosse offerte su tutti i titoli di MachineGames? Per tutto il mese di ottobre, il catalogo di Wolfenstein di MachineGames sarà scontato su tutte le piattaforme per cui sono disponibili i giochi.

Per maggiori informazioni sul periodo delle offerte in base alle piattaforme e sui giochi inclusi, consultate i dettagli qui sotto.



XBOX: 13-20 OTTOBRE

Wolfenstein: The Two-Pack – 50% di sconto

Wolfenstein: The New Order – 50% di sconto

Wolfenstein: The Old Blood – 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus – 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition – 67% di sconto

Wolfenstein: Alt History Collection – 60% di sconto



STEAM: 8-12 OTTOBRE

Wolfenstein: The Two-Pack – 50% di sconto

Wolfenstein: The New Order – 50% di sconto

Wolfenstein: The Old Blood – 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus – 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition – 67% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus Season Pass – 33% di sconto

Wolfenstein: Youngblood – 35% di sconto

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – 50% di sconto

Wolfenstein: Cyberpilot VR – 50% di sconto

Wolfenstein: Alt History Collection – 46% di sconto



PLAYSTATION: 30 SETTEMBRE – 14 OTTOBRE

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition – 67% di sconto



PLAYSTATION: 14-28 OTTOBRE

Wolfenstein: The New Order – 50% di sconto

Wolfenstein: The Old Blood – 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus – 50% di sconto

Wolfenstein: Youngblood – 50% di sconto



SWITCH: 10-17 OTTOBRE

Wolfenstein: Youngblood – 50% di sconto

