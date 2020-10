Nuovo Dpcm Covid-19 : Restrizioni fuori da bar e locali

Questo è quanto potrebbe prevedere il nuovo dcpm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà il 15 ottobre.

Un modo per evitare la folla davanti ai locali. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nel nuovo dpcm si prevede di inserire una norma che vieta la sosta davanti ai locali. Secondo questa regola, puoi entrare o stare fuori, purché ti siedi al tavolo e mantieni la distanza tra le persone. Se non c'è spazio, devi andare via.

Non potrai stare fuori come nelle piazze e nelle strade, soprattutto di notte. E questo vale anche per i gruppi di giovani che si riuniscono nei parchi o altrove, anche isolati. La norma servirà a prevenire la chiusura anticipata di bar e ristoranti, o anche l'ipotetica serrata se la situazione dovesse peggiorare.

Sul tavolo del presidente del Consiglio Conte, un nuovo studio coordinato dal Ministero della Salute che redige gli scenari di rischio e indica le misure da adottare in relazione alle diverse fasi dell'epidemia. Nel caso di trasmissibilità sostenuta e generalizzata, ovvero quella attuale con valore di Rt regionale prevalentemente e significativamente compreso tra Rt 1 e Rt 1.25, si prevede di valutare la revisione delle attività con misure più rigorose.