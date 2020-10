VR di Virtuix One: il futuro del gioco è qui

Omni è il primo tapis roulant omnidirezionale che consente ai giocatori di camminare e correre a 360 gradi all’interno di videogiochi e altri mondi virtuali. L’esperienza immersiva di Omni porta la realtà virtuale a un livello superiore. Il sistema è stato persino visto in Ready Player One di Steven Spielberg.

Quasi 2000 dollari per portarvi a casa il nuovo sistema VR di Virtuix One che occuperà uno spazio di circa 1,21 metri. Il sistema di tracking sarà in grado di rilevare i movimenti dell’intero corpo e consentirà di accovacciarsi e inginocchiarsi. Il pacchetto include un headset di realtà virtuale e lo speciale tapis roulant.

Il lancio è previsto per la seconda metà del 2021, con circa 30 unità disponibili.

