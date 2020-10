Red Bull Factions 2020 – Al via la quinta edizione

LA QUINTA EDIZIONE DEL RED BULL FACTIONS TORNA IN UN FORMATO TUTTO NUOVO

A partire da sabato 17 ottobre, prende il via la quinta edizione del Reb Bull Factions, il torneo di League of Legends più entusiasmante e ambito d’Italia. Anche per quest’anno, la competizione si rinnova introducendo alcune novità che renderanno la componente strategica e l’azione ancora più coinvolgenti

Il Red Bull Factions, l’evento esport dedicato al gioco più giocato al mondo, torna per il quinto anno consecutivo portando con sé una serie di novità, con l’obiettivo di stimolare nuove strategie di gioco e aumentare il livello di sfida del torneo che è diventato ormai un classico per tutti gli appassionati di League of Legends e per l’intero panorama del gaming competitivo italiano. Per questa quinta tornata infatti, le fazioni a disposizione saranno due: una primaria e una secondaria. I team partecipanti saranno chiamati a cercare le sinergie migliori tra le diverse regioni del mondo creato da Riot Games per avere la meglio sugli avversari.



Il Red Bull Factions sarà preceduto da due giornate di Qualifier previste per sabato 17 e 24 di ottobre. I team partecipanti dovranno aggiudicarsi uno dei 3 slot a disposizione per ciascuna giornata, che garantisce l’accesso ai Playday della fase successiva. Ciascun Qualifier sarà giocato in un bracket a eliminazione diretta con partite al meglio di 1 match.

Mentre, la finale si giocherà al meglio dei 3 match, così come la finale per il terzo e quarto posto. I 6 team qualificati parteciperanno al torneo vero e proprio per 5 giornate consecutive,previste tutti i mercoledì a partire dal 28 ottobre. In questa fase, i match si giocheranno secondo la formula del ‘Round Robin’ al meglio di 1 match. Al termine dei Playday, i 2 team che avranno totalizzato il miglior punteggio avranno accesso alla ‘Finale Live’ del Red Bull Factions in programma per dicembre.

Tiziana Ena – PBU & Marketing Manager Acer Italy – dichiara: ”Siamo lieti di annunciare che anche quest’anno ci sarà Predator, il brand di Acer dedicato agli hardcore gamer, a supportare il torneo Red Bull Factions. Per questa occasione, i finalisti si sfideranno con i migliori prodotti della linea Predator, dotati di tecnologie all’avanguardia per offrire agli atleti esport un vantaggio competitivo grazie all’impressionante qualità e fluidità delle immagini.”

Per seguire tutte le fasi del torneo, basta collegarsi al canale ufficiale Twitch di Red Bull Italia.

