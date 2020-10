Nel mirino dell'Antitrust società di gas e luce

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto 13 procedimenti istruttori nei confronti delle società Enel Energia, Optima, Green network, Illumia, Wekiwi, Sentra, Olimpia-Sinergy group, Gasway, Dolomiti Energia, Eon, Axpo, Audax , Argos, per la mancanza di trasparenza nell'indicazione delle condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero. I risultati si riferiscono sia alla documentazione contrattuale che alla comunicazione promozionale. Lo ha annunciato l'antitrust in una nota.