GTA Online: Contact Missions – ricompense doppie

Ricompense doppie in tutte le missioni di un contatto. In più ricompense triple nelle gare multiveicolo, salari tripli per associati e guardie e altro…

Ci sono delle chiamate da non perdere per nessun motivo. Che si tratti di Martin Madrazo che vuole aiuto per neutralizzare dei bersagli pericolosi, di Simeon che ti offre interessanti ricompense per delle missioni di recupero o di Gerald che vuole una mano in Via d’uscita, tutte le missioni di un contatto, classiche e più recenti, fruttano GTA$ e RP doppi fino al 14 ottobre.

Accetta le missioni di un contatto tenendo d’occhio le notifiche per messaggi e chiamate, controllando la sezione Missioni del menu Attività o utilizzando la funzione Partita veloce sul tuo iFruit.

Se hai bisogno di rinforzi, assolda dell’aiuto extra: i salari di associati e guardie sono triplicati per i prossimi sette giorni, quindi tanto di guadagnato anche per loro. Se questo non è fare affari…

Ricompense triple nelle gare multiveicolo

Un minuto prima sei alla guida di un Seashark tra le onde, il minuto dopo voli sulle Tataviam Mountains in una Deluxo. Ecco la bellezza delle gare multiveicolo: sono sempre una sorpresa… ricompense triple a parte!

Pensa facile: gioca questa settimana per ottenere la maglietta Fruit

Gioca a GTA Online questa settimana per ottenere la maglietta Fruit e fai sapere ai tuoi amici che prendi seriamente la filosofia del “pensa facile”.

Primo premio della settimana:

Lampadati Tigon

Passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata. Puoi ottenere GTA$, RP, capi d’abbigliamento e altro. Il primo premio della settimana è la Lampadati Tigon, una supercar che orna con le sue sgommate il confine tra l’arte e la tecnologia.

SCONTI

Per stimolare i consumi, gli eccessi e gli sconti sono un’ottima arma. Gli aspiranti affaristi possono approfittare del 40% di sconto sugli appartamenti di lusso e su tutti i garage, oltre a sconti su veicoli e armi laser come l’Up-n-Atomizer. Continua a leggere per la lista completa.

Armi laser

Up-n-Atomizer – 40% di sconto

Fabbricavedove – 40% di sconto

Empia devastatrice – 40% di sconto

Veicoli aggiuntivi

Blista Kanjo – 40% di sconto

Maxwell Vagrant – 30% di sconto

In più, tienici d’occhio! Nell’arco delle prossime settimane avrai a tua disposizioni molti altri sconti sui veicoli di cui potrai approfittare.

