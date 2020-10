N26: protegge dalle minacce per il banking online

N26 aiuta gli utenti a proteggersi dalle minacce informatiche per il banking online.

In occasione del mese della cybersecurity e dell’educazione finanziaria, N26 lancia una serie di iniziative educative volte a promuovere la consapevolezza dei rischi informatici e degli strumenti per difendersi. Dieci pratici consigli per effettuare pagamenti e operazioni bancarie in sicurezza e per riconoscere i tentativi di truffa.

In occasione del mese europeo della sicurezza informatica e dell’educazione finanziaria, la Mobile Bank N26 ha presentato oggi una guida completa alla cybersecurity per promuovere la consapevolezza delle minacce informatiche che riguardano i servizi di digital banking e per aiutare gli utenti a proteggere le proprie operazioni bancarie online.

La guida risponde alle esigenze di sicurezza di un numero crescente di consumatori, che sempre più si affidano ai servizi online per risparmiare tempo e non doversi recare fisicamente in filiale. Secondo una recente indagine globale di N26, un consumatore su tre ha, infatti, aumentato il proprio utilizzo dei servizi di online e mobile banking rispetto a prima dell’emergenza sanitaria. Inoltre, è stato riscontrato un crescente interesse per lo shopping digitale: i clienti di N26 spendono online il 20% in più rispetto a prima della pandemia, con un aumento più marcato nella fascia di età 50+, dove la crescita ha raggiunto quasi il 30%.

I criminali informatici hanno rapidamente reagito alle nuove abitudini di consumo, adattando le proprie strategie fraudolente per ingannare gli ignari utenti: è stato, infatti, dimostrato che gli attacchi di phishing correlati al Coronavirus sono aumentati del 667% nel mese di marzo.

In qualità di leader nel digital banking, N26 investe molto sia in cybersecurity e nel contrasto delle frodi online, sia nell’educazione finanziaria e con questa iniziativa di formazione intende offrire informazioni utili, consigli e opinioni degli esperti ai consumatori, per aiutarli a proteggersi dalle minacce informatiche.

Di seguito i 10 principali consigli da seguire per assicurarsi di non cadere vittima dei cyber criminali:

Tieni la tua app N26 e il sistema operativo del tuo cellulare sempre aggiornati in modo da evitare che possano verificarsi bug; Utilizza metodi di autenticazione biometrici come la scansione dell’impronta digitale o il riconoscimento facciale per effettuare l’accesso; Crea delle password complesse contenenti lettere, numeri e simboli ed evita di usare la stessa password per accedere a diversi conti; Non pubblicare mai informazioni personali sensibili online o sui social network; Fai attenzione quando utilizzi una rete WiFi pubblica o una connessione condivisa e scegli sempre connessioni WPA2 sicure invece di connessioni WEP. Prediligi fornitori di servizi email con filtri per la sicurezza e per lo spam e che dispongono di un sistema di autenticazione a due fattori; Stai in guardia di fronte a offerte troppo belle per essere vere: probabilmente è proprio così! Effettua acquisti solo presso siti web affidabili di venditori riconosciuti; Assicurati che i siti web siano sicuri, controlla che ci sia il simbolo di un lucchetto accanto all’URL e verifica le credenziali con un semplice clic; Consenti la geolocalizzazione sulla tua app N26, che permette di individuare transazioni irregolari non effettuate da te.

I clienti di N26 possono avvalersi di numerose funzionalità avanzate messe in campo dalla mobile bank per aumentare la sicurezza delle transazioni e delle operazioni bancarie online, come l’autenticazione a due fattori e la tecnologia 3D Secure, l’utilizzo di dati biometrici per il riconoscimento dell’utente, i blocchi di pagamento intelligenti con un semplice clic, le notifiche in tempo reale e la possibilità di bloccare la carta direttamente tramite l’applicazione.

“Negli ultimi mesi, abbiamo visto sempre più nuovi clienti rivolgersi a servizi di digital banking, anche tra quella parte di popolazione che non è nativa digitale. Per noi di N26 è quindi fondamentale investire in iniziative di formazione per accrescere la consapevolezza dei rischi informatici e dell’importanza di proteggere le proprie operazioni bancarie online. Il nostro obiettivo è permettere a tutti i nostri clienti, indipendentemente dal loro background, di sentirsi protetti e di sapere che il proprio denaro è al sicuro”, ha dichiarato Andrea Isola, General Manager Italy e South East Europe di N26.

È possibile scaricare la guida completa di N26 per gestire le finanze online in sicurezza a questo link, mentre maggiori informazioni e consigli su come proteggersi dalle minacce informatiche sono disponibili nel blog di N26.

