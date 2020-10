Barbara D’Urso e la lite Pomeriggio 5 : Tu non mi usi, ho i brividi!

Barbara D'Urso torna a discutere della presunta aggressione omofobica di cui sarebbe stato vittima l'influencer, ex fidanzato di Tommaso Zorzi.

In studio, tra gli ospiti, Soleil Sorgé, ex amico di Iconize. L’ex naufraga racconta la sua verità: «Io e Marco alias Iconize eravamo amici. Ho dei suoi messaggi che farebbero capire che non è stato aggredito, ma si è colpito da solo». In studio, anche Alberto, un amico di Soleil che aggiunge: «Ho saputo che si è colpito con un surgelato».Barbara D’Urso è senza parole : «Da 13 anni mi batto contro l’omofobia. Ho ospitato Iconize pensando fosse stato vittima di un attacco omofobo. Sono senza parole». Poi rivolgendosi direttamente a Iconize, conclude: «Tu non mi usi, ho i brividi».

Ma l’influencer rispondendo a una fan su Instagram ha detto: «Non mi tocca quello che stanno dicendo dalla D’Urso di me».