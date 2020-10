Ha violentato e messo incinta una disabile! Arrestato operatore dell'Oasi Troina

Ha violentato una donna disabile all'interno dell'oasi di Troina, l'uomo è assistente sociale sanitario della struttura: LA, 39 anni, che lavora presso il centro specialistico dal 2018, dopo un lungo interrogatorio con la squadra mobile di Enna, ha confessato.

Nei suoi confronti è stato emesso un mandato di cattura con l'accusa di violenza sessuale aggravata dal fatto di aver commesso il sopruso contro una donna disabile.

L'indagine era iniziata nei giorni scorsi, dopo la denuncia dei genitori. Gli assistenti che si occupano della giovane donna si sono resi conto che c'è qualcosa di diverso nella 26enne con gravi problemi mentali che comunica solo con i suoi occhi. La donna è incinta, alla venticinquesima settimana di gestazione, quindi le violenze sono avvenute nei drammatici giorni del lockdown, quando l'Oasi era in zona rossa per la presenza di 162 positivi tra pazienti e infermieri. Anche la giovane donna era positiva. Immediatamente è iniziata l'indagine tra gli operatori dell'Oasi Maria Santissima di Troina, il centro specializzato dell'Ennese che dal 1953 si prende cura delle persone vulnerabili.

Gli investigatori della polizia hanno ascoltato gli assistenti che si sono alternati nello stabilimento. Al lavoro c'erano anche esperti forensi, che hanno prelevato campioni per l'esame del DNA. Ieri la svolta. All'udienza dell'uomo di 39 anni, sposato e padre di un bambino - senza precedenti penali, è entrato subito in conflitto. Poi è crollato confessando. A fine marzo lui stesso ha chiesto di poter accedere allo stabilimento per aiutare i suoi colleghi in difficoltà nei giorni dell'emergenza.