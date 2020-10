Pictionary Air : esce dalla carta per finire sugli schermi

Come potersi dimenticare di Pictionary? Lo storico gioco da tavolo di Mattel Games dove vince chi riesce ad indovinare più parole decifrando i disegni dei compagni di squadra. È arrivato il momento di mettere da parte carta e penna: arriva Pictionary Air, la nuova innovativa e divertentissima esperienza firmata Pictionary!

Come si gioca a Pictionary Air? Le regole non cambiano, ma il formato sì! All’interno della confezione i giocatori troveranno una speciale penna virtuale da collegare all’applicazione dedicata al gioco, da scaricare su Smartphone o Tablet e voilà: il gioco è fatto! Tutti i giocatori dovranno dimostrare il loro talento artistico con questa speciale penna disegnando in aria, letteralmente, la parola da far indovinare ai compagni di squadra.

Il disegno realizzato comparirà sugli schermi collegati all’applicazione, che presenta diverse modalità di gioco multiplayers: si possono stabilire limiti di tempo personalizzati per disegnare, registrare la “performance” dei giocatori e salvare i disegni per condividerli sui social network! Se con Pictionary il divertimento è assicurato con Pictionary Air il divertimento è amplificato!

Smith Cai edit MOA

Età: 8+

Prezzo al pubblico: 24,99€

