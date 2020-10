I giocatori GeForce sono Game Ready per la beta di CoD: Black Ops Cold War

Il nostro ultimo driver GeForce Game Ready prepara i giocatori GeForce per la beta di Call of Duty: Black Ops Cold War della prossima settimana. La beta prende il via il 15 ottobre con la tecnologia NVIDIA Reflex, che permette ai giocatori GeForce di ridurre la latenza del sistema e migliorare la reattività del gioco.

Call of Duty: Black Ops Cold War con NVIDIA Reflex

NVIDIA Reflex è una suite rivoluzionaria di GPU, display G-SYNC e tecnologie in-game che misurano e riducono la latenza del sistema nei titoli competitivi.

Call of Duty: Black Ops Cold War beta si aggiunge a Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone come giochi che già supportano NVIDIA Reflex.

Fortnite e Valorant sono ora disponibili anche con il supporto di Reflex, e altri titoli che hanno annunciato il supporto di NVIDIA Reflex includono Apex Legends, Cuisine Royale, Destiny 2, Enlisted, Kovaak 2.0 e Mordhau.

Driver NVIDIA Game Ready Drivers

I driver Game Ready Drivers sono disponibili il giorno del lancio o prima per la maggior parte dei titoli più importanti e sono settati per le migliori prestazioni e un gameplay impeccabile. Tutti i driver Game Ready NVIDIA sono certificati Microsoft WHQL.

