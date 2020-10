PS5: teardown della console, video

Sony ha appena pubblicato un nuovo video teardown di PS5. Nel video, pubblicato su PlayStation Blog, Masayasu Ito – EVP, Hardware Engineering di Sony – spiega il grande lavoro dietro la realizzazione della nuova console.

Masayasu Ito:

“Sony ha iniziato le operazioni di concettualizzazione nel 2015. L’obiettivo era creare un design efficiente. Si è lavorato per fare un grande salto generazionale in termini di performance, ma anche per trovare un equilibrio tra tutti gli aspetti del sistema. Ci siamo concentrati tanto sulla riduzione del livello di rumorosità e nel migliorare le capacità di raffreddamento di PS5.”

Leggi su insidethegame.home.blog