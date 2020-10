Ben 18 studenti di una scuola superiore di Taranto risultano positivi al test Covid-19. Diciassette dei ragazzi sono nella stessa classe, il diciottesimo è in un'altra sezione. La sede della scuola era già stata chiusa per bonifica, dopo che nei giorni scorsi era emerso il primo caso. La riapertura era prevista per 8 ore, con didattica integrata, metà in classe e metà a casa a rotazione. Non risultano positivi tra insegnanti e altro personale.