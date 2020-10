La virologa scappata da Hong Kong : Il coronavirus è artificiale!

Li-Meng Yan è fuggita negli Stati Uniti e continua a dire che il coronavirus è stato creato in laboratorio. "Non siamo di fronte a un virus derivato da un agente patogeno naturale, ma un virus artificiale, sviluppato e diffuso dall'Istituto di virologia di Wuhan, un laboratorio di massima sicurezza sotto il controllo del Partito Comunista Cinese", spiega La Verità su un dossier di 26 pagine sul Covid-19, convinta che "sia stato creato un virus mortale per diffonderlo senza poter risalire agli autori".

Il virologo afferma di aver iniziato le ricerche sul Covid-19 "il 31 dicembre, prima che le autorità cinesi annunciassero ufficialmente il primo caso confermato il 7 gennaio, che in realtà risale al 16 novembre", e afferma che stava conducendo la sua ricerca in il laboratorio dell'Organizzazione mondiale della sanità presso l'Università di Hong Kong. Ha lavorato fino alla primavera nel dipartimento di sanità pubblica dell'Università di Hong Kong. Ora è a New York City, vive sotto la protezione del governo degli Stati Uniti.

“Nessuno sta dicendo la verità. Il governo cinese, l'OMS, il mondo scientifico, ho studiato il genoma di Sars-Cov-2 e questo kit cellulare non esiste in natura. È molto simile a un virus in possesso di un laboratorio di ricerca militare, un Sars-like-Cov isolato anni fa chiamato Zc45 / Zxc21. Nel mio articolo spiego in dettaglio la procedura seguita dall'Istituto di virologia di Wuhan per modificare questo coronavirus. Alcune parti sono state aggiunte, scambiate, modificate per farlo sembrare un nuovo virus ”. Anche in questo caso, "la regione del virus che caratterizza l'infezione da Sars-Cov-2, chiamata Rbm, assomiglia molto a quella del virus Sars-Cov-1, responsabile dell'epidemia di Sars nel 2003".

Infine, "una proteina Sars-Cov-2 chiamata Spike esiste in un sito di scissione della furina che manca in tutti gli altri coronavirus simili a questo. Questa caratteristica del nuovo coronavirus suggerisce che il Covid-19 non è naturale, ma è stato creato artificialmente. Le tecniche utilizzate per creare Covid-19 erano state impiegate dal 2008 da un gruppo di ricerca coordinato dal dott. Zhengli Shi del laboratorio di Wuhan e il fatto che la regione Rbm stessa sia stata alterata dal dottor Shi e colleghi è la prova che Sars-Cov-2 è il prodotto di manipolazioni genetiche ”.