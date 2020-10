Armando Incarnato ha un carattere peperino e un animo nobile, parla Fabiana Fefé di Uomini e Donne

"Armando Incarnato mi incuriosisce molto, il suo carattere così peperino nasconde un animo sicuramente dolce e rispettoso della figura femminile", ha dichiarato la dama romana del trono over di Uomini e Donne, Fabiana Fefé in un'intervista rilasciata al sito iGossip.it.

La mamma romana con una bambina di 8 anni ha proseguito: "Il suo dilungarsi è solo per spiegare bene i fatti a cui tiene molto. Mi piacerebbe arrivare a conoscere questo suo lato galante".

Fabiana ha poi espresso il suo interesse per altri tre protagonisti del trono over: "Giancarlo e Stefano mi sembrano dei veri gentlemen, certo più grandi di me, ma che potrebbero stimolare la mia parte calma e a loro donerei il mio lato un po’ pazzo. Mi piace lo sguardo dolce di Nicola Mazzitelli e anche il suo passato… potremmo trovare cose in comune… niente male!".

In questi giorni la sua imitazione della chiacchierata e discussa dama torinese del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, ha conquistato il popolo della Rete. A tal proposito Fabiana Fefé ha spiegato a iGossip.it: "Gemma è una donna fantastica. Metterei la firma se alla sua età fossi così, ma non mi rispecchia come carattere perché secondo me dovrebbe un po’ selezionare i suoi pretendenti, sia per quanto riguarda lo stile che per i modi di essere. Crede troppo al principe azzurro… e lei non è una principessa. Chi butterei dalla torre tra Tina, Gianni e Gemma? Beh, visto che me lo chiedete e devo per forza scegliere… se proprio devo dirlo scelgo per età Gemma. Ha dato abbastanza!? Tina non la butterei mai!!!".

Ma che tipo di uomo vorrebbe al suo fianco? La dama romana ha asserito: "Premetto che mi piacciono gli uomini alti, scuri di capelli e non grassi. Deve essere una persona affascinante! Dovrebbe essere galante e se stesso. Quello che viene e succede in un uscita si crea sempre in due. Sicuramente se non è capace, non deve fare il simpatico".