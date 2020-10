Il teschio ritrovato nel Bresciano forse è della 12enne Yuschra Gazi

Il teschio ritrovato da un cacciatore potrebbe essere quello della bambina di 12 anni scomparsa due anni fa nei boschi di Serle (Brescia).

Le indagini necessarie sono già state organizzate. L'area è dove nell'estate del 2018 si sono perse le tracce della giovane, che era in viaggio con l'associazione per disabili di cui faceva parte. Nei mesi scorsi l'operatore a cui è stata affidata la 12enne ha patteggiato una condanna a 8 mesi per omicidio colposo.

Nonostante le ricerche abbiano coinvolto più di 300 volontari per più di un mese, il corpo della bambina non è mai stato ritrovato. Ma ieri un cacciatore, durante una battuta di caccia nella regione di Caino, non lontano dal luogo della scomparsa, ha trovato i resti di un piccolo teschio in ottime condizioni. Sono stati consegnati alla Procura di Brescia che aveva aperto un fascicolo sulla scomparsa di Yuschra Gazi e che ora ha ordinato l'esame del DNA per confermare o smentire l'ipotesi che il cranio sia quello della ragazza di 12 anni. I parenti sono stati informati della scoperta e nelle prossime ore saranno sottoposti a campioni per il test del DNA.

Il processo si era chiuso nei mesi scorsi con la condanna a otto mesi per omicidio colposo, in virtù di un patteggiamento per l'operatore dell'associazione la cui missione era quella di monitorare il minore durante il viaggio.