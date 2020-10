Scaffali pieni di merce travolgono una commessa: Elane de Oliveira Rodrigues muore a 21 anni

Elane de Oliveira Rodrigues era una giovane commessa di soli 21 anni che aveva lavorato in un supermercato a São Luís, in Brasile per circa tre mesi. Un grave incidente che ha coinvolto un carrello elevatore ed è è avvenuto in uno dei supermercati del Gruppo Matheus.

La sua giovane vita è stata interrotta il 2 ottobre quando cinque scaffali pieni di merci l'hanno sopraffatta e improvvisamente sono caduti a terra. Da quel momento in poi, l'operazione di soccorso è durata tutta la notte con una durata totale di 11 ore e più di 270 vigili del fuoco desiderosi di estrarre persone. Oltre alla ragazza, sono state coinvolte altre otto persone, tra cui altri dipendenti e clienti feriti. La scena drammatica è stata catturata dalle telecamere di sorveglianza nel supermercato.

La cugina della giovane vittima aveva dichiarato ai media locali: “Era molto contenta del suo nuovo lavoro perché tre mesi fa aveva appena iniziato a lavorare come magazziniera per l’azienda. Nell’ultima foto che si è scattata con il telefono, aveva indosso la sua maglietta blu da lavoro”.