PS5: silenziosa e meno grossa vista dal vivo

Alcune testate giapponesi, quindi non solo gli YouTuber, hanno messo le mani su PS5. Tra queste c’è anche 4Gamer che ha avuto modi di testare la console Sony.

Partiamo subito nel dire che PS5 è molto silenziosa. Infatti è stata provata dentro una stanza con circa 30° di temperatura e la ventola è rimasta sempre costante, silenziosissima e con un getto d’aria tiepido.

Per quanto riguarda il design Sony lo ha realizzato volutamente per favorire la ventilazione e ridurre così i giri della ventola. Infine PS5 sembra più sottile e meno mastodontica di come viene vista in foto.

Ricordiamo che PS5 arriverà in Europa il 19 novembre al prezzo di 499,99€ per la standard e 399,99€.

https://youtu.be/hbdfJFNYBh8

https://youtu.be/FhRVjbUC0UI



