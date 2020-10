9 Monkeys of Shaolin nuovo gameplay

Due settimane prima dell’uscita di 9 Monkeys of Shaolin, Sobaka Studio ha svelato il nuovo trailer di gameplay incentrato sui dettagli e su tutte le caratteristiche chiave del gioco in arrivo: storia, sistemi di combattimento e progressione, armi, nemici e modalità co-op…

Inoltre, oggi, Sobaka Studio ha lanciato la versione demo gratuita ampliata del gioco su Steam – “Prologue”, in modo che i giocatori possano sperimentare tutte queste funzionalità in un vero combattimento. Il primo capitolo completo della campagna di gioco offre opzioni per giocatore singolo e per il co-op (modalità online o split-screen per 2 giocatori).

9 Monkeys of Shaolin arriverà in tutto il mondo per PC Windows (tramite Steam), PlayStation4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Nintendo Switch il 16 ottobre.

A proposito di 9 Monkeys of Shaolin:

Se conosci il nemico e conosci te stesso, non devi temere il risultato di cento battaglie. Se conosci te stesso ma non il nemico, per ogni vittoria ottenuta subirai anche una sconfitta. Se non conosci né il nemico né te stesso, soccomberai in ogni battaglia.

– Sun Tzu, L’arte della guerra

9 Monkeys of Shaolin segna una vera rinascita dell’iconico genere del brawler vecchia scuola. Se, da bambino, ti sei divertito per ore e ore a con i giochi beat ‘em up, allora questo nuovo titolo dai creatori del brawler hardcore REDEEMER è sicuramente fatto per te!

Nei panni di un semplice pescatore cinese Wei Cheng dovrai vendicare la morte dei tuoi amici e della tua famiglia, massacrati in un’incursione pirata nel tuo tranquillo villaggio. Il protagonista del gioco è piuttosto difficile da decifrare poiché conosce le basi delle antiche arti marziali dominate solo dai leggendari monaci Shaolin. Porta con te la tua fedele attrezzatura di battaglia in un’avventura impegnativa nella Cina medievale e preparati a combattimenti spietati con orde di vari nemici.

Battaglie ricche di azione, controlli user friendly e incredibili atmosfere che richiamano i fantastici film di kung-fu degli anni ’70: tutto ciò rende 9 Monkeys of Shaolin una scelta perfetta per ogni vero fan dei veri brawlers hardcore.

Caratteristiche principali:

3 stili di combattimento unici: combatti sulla terra, in aria o usa misteriosi sigilli magici. Combina questi elementi per sconfiggere tutti i nemici sulla tua strada.

Racconto avvincente: scopri l’affascinante storia di Wei Cheng e seguilo nella sua scalata da semplice pescatore a maestro di arti marziali di Shaolin.

Splendido stile visivo: la combinazione improbabile di elementi storici e mistici ti offrirà un’esperienza emozionante in ogni scena che apparirà sullo schermo.

Ampio sistema di sviluppo del personaggio: impari moltissimi modi per vincere mentre scopri vari vantaggi, oggetti e stili di combattimento sbloccabili.

Più di 25 livelli diversi: villaggi cinesi, navi pirata, monasteri buddisti, palazzi giapponesi, antiche rovine e molto altro.

10 tipi di polearms cinesi e giapponesi, ognuno con i suoi tratti unici. Scopri i paesaggi per trovare nuovi oggetti!

Gioco cooperativo: invita il tuo amico ad aiutarti a combattere per sconfiggere ondate crescenti di nemici e completa il gioco insieme.

vai al video: https://youtu.be/o7jLQVkqkAE



