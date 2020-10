DIRT 5: RALLY RAID IN CINA

Per l’ultimo gameplay di DIRT 5, ci dirigiamo in Cina per affrontare un evento Rally Raid.



Il Rally Raid è uno degli eventi in DIRT 5 che combina percorsi divisi, diversi terreni e paesaggi incredibili in delle gare mozzafiato. Qui assisterai ad un evento Rally Raid in Cina, dove si sfreccia attraverso risaie, monumenti iconici e villaggi tradizionali in un epico percorso fuoristrada.



Questo evento Rally Raid mostra anche le auto della classe Modern Rally di DIRT 5, tra cui la Skoda Fabia R5 e la nuova Ford Fiesta R5 MKII. A questi eventi possono partecipare anche camion, buggies e molti altri veicoli.



Robert Karp, Development Director di DIRT 5, ha dichiarato:

“Abbiamo aggiunto un altro livello di imprevedibilità a DIRT 5 negli eventi Rally Raid. I tuoi riflessi devono essere rapidi e dovrai essere preparato per tutto ciò che ti capiterà. Un luogo come la Cina è perfetto per queste gare. Il team ha creato alcuni fantastici percorsi tentacolari attraverso un ambiente denso e vario, che sono sia visivamente che tecnicamente sorprendenti “.

