De Marco ha ucciso prima la ragazza : Omicidio Daniele De Santis e Eleonora Manta

Un piano macabro e folle, preciso, meticoloso. È quanto emerge dall'ordinanza che ha convalidato l'arresto di Antonio De Marco e disposto la custodia del 21enne in carcere per il duplice omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta.

Una ricostruzione degli agghiaccianti eventi in cui si racconta la folle vendetta di Antonio De Marco. Un comportamento amorale che scaturisce da quanto accaduto il giorno dopo la strage di due giovani, uccisi per la sola colpa di essere troppo felici.

Il racconto choc : “Sono tornato a casa. Ho dormito fino alla mattina successiva. Mi sono disfatto dei vestiti gettandoli in un bidone del secco di un condominio poco distante dall’abitazione. La fodera faceva parte del coltello che ho comprato”.

Poi Antonio De Marco aggiunge: “Insieme ai vestiti c’erano le chiavi e il coltello acquistato in contanti. La candeggina l’ho acquistata presso un negozio, quella sera portavo al seguito anche uno zainetto di colore grigio con dentro la candeggina, delle fascette ed il coltello nonché della soda”. Premeditazione che si aggiunge quando dice: “Ho scritto solo due giorni prima i biglietti”.



Il killer entra nei particolari : “Sono andato a trovare Daniele ed Eleonora convinto di trovare entrambi. Quando sono entrato in casa i due erano seduti in cucina. Ho incontrato Daniele nel corridoio, il quale si è spaventato perché avevo il passamontagna. Dopo aver avuto una colluttazione con lui li ho uccisi. Quando ho colpito lui ha cercato di aprire la porta per scappare. Ho ucciso prima lei e poi ho colpito nuovamente Daniele”.



La povera vittima che ha cercato di difendersi: “Il passamontagna mi è stato sfilato da Daniele, il quale poi mi ha riconosciuto. Ho sentito gridare Andrea. Loro non hanno mai pronunciato il mio nome. Indossavo dei guanti che poi si sono strappati perdendone forse uno solo o un frammento. Dopo aver lottato con loro sono andato via senza scappare perché non avevo fiato”.