SUPER MARIO BROS. 35 SBARCA SU SWITCH

Fin dai tempi in cui il Regno dei Funghi fu invaso per la prima volta da Bowser e i suoi scagnozzi 35 anni fa, Mario lo ha fronteggiato innumerevoli volte, eppure non ha mai affrontato una sfida come questa.

Super Mario Bros. 35 per Nintendo Switch è disponibile oggi come esclusiva gratuita per i possessori dell’abbonamento a Nintendo Switch Online. Guarda il trailer di lancio di Super Mario Bros. 35 sul canale YouTube di NintendoItalia.

Super Mario Bros. 35 riporta tutta l’azione classica dell’originale gioco per NES, con una nuova sfumatura a 35 giocatori. Corri contro il tempo come uno dei 35 giocatori che partecipano a Super Mario Bros. in contemporanea. Sconfiggi nemici e disturba gli avversari in una battaglia online per restare l’ultimo Mario rimasto. Chi ha già giocato l’originale potrà rivivere i livelli familiari di Super Mario Bros., mentre i novizi potranno unirsi a molti altri giocatori per iniziare il loro viaggio in Super Mario Bros.

In Super Mario Bros. 35, ogni giocatore parte con lo stesso tempo a disposizione rispetto agli altri per completare il livello. Quando i nemici vengono sconfitti dal giocatore, sono catapultati sul percorso degli avversari mentre il giocatore guadagna tempo extra. Ma attenzione, perché la ruota gira per tutti: chiunque può diventare l’obiettivo di qualcuno quando quest’ultimo procede spedito. Scegli tra quattro tipi di strategia e usa con attenzione gli oggetti per sorpassare gli avversari, inoltre assicurati di accedere regolarmente per le Daily Challenge e anche per le Special Battle.

Super Mario Bros 35. arriva oggi su Nintendo Switch in esclusiva gratuita per i possessori dell’abbonamento a Nintendo Switch Online. Rivivi i classici livelli di Super Mario Bros. mentre competi in una battaglia online per 35 giocatori.

Leggi su insidethegame.home.blog