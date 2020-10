Cyberpunk 2077: spot con Keanu Reeves

CD PROJEKT RED ha pubblicato un nuovissimo spot di Cyberpunk 2077 con Keanu Reeves, che interpreta un personaggio importante nel gioco.

Il video promozionale è stato trasmesso durante la prima partita delle finali NBA di quest’anno tra Los Angeles Lakers e Miami Heat. Nello spot, Keanu Reeves invita i giocatori a unirsi con lui, Johnny Silverhand, nella sua avventura a Night City.

Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre 2020 per PC, Xbox One e PlayStation 4, con la versione per Google Stadia che verrà lanciata più tardi lo stesso anno. Il gioco sarà giocabile anche su console Xbox Series X e PlayStation 5, se disponibile.

In un secondo momento, un aggiornamento gratuito a Cyberpunk 2077, sfruttando al massimo l’hardware di nuova generazione, sarà disponibile rispettivamente per i possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4.

