Assassin’s Creed Valhalla: Story Trailer

I giocatori che acquistano Assassin’s Creed Valhalla su Xbox One o PlayStation 4 potranno fare l’upgrade del proprio gioco sulle versioni next-gen (Xbox Serie X | S o PlayStation 5) senza costi aggiuntivi.

Il nuovo Story Trailer di Assassin’s Creed Valhalla offre un primo sguardo sulla leggendaria saga vichinga di Eivor. La nuova serie di podcast Echoes of Valhalla esplora la storia dei Vichinghi

Oggi, Ubisoft ha pubblicato un nuovo story trailer di Assassin’s Creed Valhalla e una nuova serie di podcast, Echoes of Valhalla, che contiene approfondimenti sulla storia dei Vichinghi e mette in luce il contesto storico da cui il gioco prende spunto.

Lo story trailer mostra Eivor sotto una nuova luce: uno spietato predone Vichingo combattuto tra il dover compiacere suo fratello Sigurd e la propria sete di gloria. Dopo aver lasciato la Norvegia a causa dei suoi numerosi conflitti e le sue risorse scarseggianti, il clan di Eivor deve assicurarsi un futuro tra i regni dell’Inghilterra. Lungo il suo viaggio, Eivor incontrerà i Nascosti e affronterà personaggi potenti, tra cui i re Sassoni e i bellicosi figli di Ragnar Lothbrok, trovandosi anche a fronteggiare una crescente e misteriosa minaccia che potrebbe segnare il destino dell’Inghilterra.

Inoltre, Ubisoft ha annunciato Echoes of Valhalla, una serie di podcast documentaristici che inizia oggi, in cui viene spiegato il contesto storico in cui è ambientato Assassin’s Creed Valhalla. In Echoes of Valhalla, i Vichinghi raccontano la propria storia per dare una nuova voce ai guerrieri che hanno viaggiato per il mondo e lo hanno plasmato.

Con sviluppo guidato da Ubisoft Montreal, Assassin’s Creed Valhalla offre ai giocatori la possibilità di giocare nei panni di Eivor, un leggendario saccheggiatore vichingo, in un bellissimo e misterioso open world ambientato durante i brutali Secoli Bui dell’Inghilterra. I giocatori potranno sfruttare nuove funzionalità, come i raid, il dual wielding e la gestione del proprio insediamento. Assassin’s Creed Valhalla uscirà in tutto il mondo il 10 novembre 2020 su Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Playstation 4, Epic Games Store e Ubisoft Store su Windows PC, oltre che su UPLAY+, il servizio di abbonamento di Ubisoft, e Stadia. Assassin’s Creed Valhalla uscirà su PlayStation5 al lancio della console a partire dal 12 novembre 2020. Assassin’s Creed Valhalla sarà anche disponibile su Amazon Luna quando verrà lanciato il canale Ubisoft.

