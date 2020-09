Il mondo di Zexal disponibile per Yu-Gi-Oh! Duel Links

Il 30th Main BOX include le carte compatibili con le Evocazioni Xyz tra cui Numero 39: Utopia

Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi che Yu-Gi-Oh! ZEXAL è disponibile ora nel videogioco Yu-Gi-Oh! Duel Links.

Il nuovo mondo di ZEXAL porta Yuma Tsukumo & Astral, Tori Meadows e Bronk Stone in Yu-Gi-Oh! Duel Links, permettendo ai Duellanti di tutto il mondo di potenziarsi con le loro caratteristiche evocazioni, e include nuove missioni e livelli di gioco che metteranno a dura prova i giocatori, allenandoli al gioco di carte competitivo.

Da oggi è disponibile anche il “30 Main BOX,” che contiene il celebre Mostro Xyz di Yuma Numero 39: Utopia e numerose altre potentissime carte.

Yu-Gi-Oh! ZEXAL è la quarta serie animata televisiva dedicata a Yu-Gi-Oh! ed è incentrata sulla storia di Yuma Tsukumo alla ricerca dei ricordi perduti del suo compagno Astral tramutatisi nelle 99 carte Numero sparpagliate in tutto il mondo.

Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! Duel Links permette di rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri celebri personaggi di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI in un videogioco ricco di azione basato su duelli competitivi con le carte.

Yu-Gi-Oh! Duel Links è disponibile gratuitamente su App Store per iPad, iPhone e iPod touch, su Google Play. Per dispositivi Android e per PC via Steam. Maggiori informazioni sono disponibili su www.konami.com/yugioh/duel_links/en/

