NVIDIA abilita il Reflex per CoD: Modern Warfare e Warzone

Il nuovo Driver Game Ready di GeForce abilita il supporto ad NVIDIA Reflex per ‘Call of Duty: Modern Warfare’ e ‘Call of Duty: Warzone’

Il nostro ultimo driver GeForce Game Ready abilita il supporto NVIDIA Reflex nei titoli blockbuster Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone. Il nuovo driver offrirà anche la migliore esperienza in Star Wars: Squadrons. Ulteriori notizie correlate riguardano Control e Death Stranding, entrambi aggiornati con una patch che aggiunge il supporto alla nuova modalità DLSS 8K Ultra Performance

Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone ricevono il supporto a NVIDIA Reflex

Due giochi di grande successo, Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone, diventano ancora più completi grazie al supporto ad NVIDIA Reflex. NVIDIA Reflex è una suite rivoluzionaria di GPU, display G-SYNC e tecnologie in-game che misurano e riducono la latenza del sistema nei titoli competitivi.

Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone si uniscono a Fortnite e Valorant tra i giochi che già supportano NVIDIA Reflex. Altri titoli che hanno annunciato il supporto ad NVIDIA Reflex includono Apex Legends, Call of Duty: Call of Duty: Black Ops Cold War, Cuisine Royale, Destiny 2, Enlisted, Kovaak 2.0 e Mordhau.

Control e Death Stranding aggiungono il DLSS 8K Ultra Performance Mode

Le ultime patch per Control e Death Stranding aggiungono la modalità DLSS 8K Ultra Performance Mode a questi popolari titoli. La nuova modalità 8K DLSS Ultra Performance utilizza un modello di super risoluzione AI di nuova ideazione, costruita appositamente per 8K, che offre una qualità dell’immagine paragonabile alla risoluzione nativa, con un rendering solo di un nono dei pixel. Nei titoli supportati, gli utenti avranno ora fino a 4 modalità di qualità dell’immagine DLSS – Qualità, Bilanciata, Prestazioni e Ultra Performance, per una scelta ancora maggiore e un incremento ancora più elevato delle prestazioni.

I giochi che hanno annunciato il supporto della modalità DLSS 8K Ultra Performance includono: Boundary, Bright Memory: Infinite, Justice, Minecraft con RTX Beta per Windows 10, Ready or Not, Scavengers, Watch Dogs: Legion, e Wolfenstein: Youngblood.

Informazioni sui driver NVIDIA Game Ready

I drivers Game Ready sono disponibili il giorno del lancio o prima per la maggior parte dei titoli più importanti e sono settati per le migliori prestazioni e un gameplay impeccabile. Tutti i driver Game Ready NVIDIA sono certificati Microsoft WHQL.

Link correlati:

Articolo su GeForce.com sul nuovo driver Game Ready:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/call-of-duty-warzone-reflex-game-ready-driver

NVIDIA Reflex su GeForce.com:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/reflex-low-latency-platform/

Informazioni su 8K Ultra Performance su GeForce.com:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/8k/

Download driver NVIDIA:

https://www.nvidia.com/Download/Find.aspx

